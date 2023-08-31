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全台13縣市抓選舉組頭 「聯新」賭博網站下注破200億
總統、副總統及立委大選接近，為防範境外資金影響選情，刑事局針對全台13縣市規畫賭博專案，動員300名警力破獲102個網路賭博地點，逮捕勞姓男子為首的「聯新」賭博網站共67人，清查下注金額高達202億多元，相關人依賭博罪嫌分別移送各縣市管轄地檢署偵辦。
刑事局電信偵查大隊指出，中華民國第16屆總統、副總統大選及第11屆立法委員選舉前夕，為嚴防境外勢力透過各類地下簽賭平台將資金匯入台灣影響選情，規畫「0807全國地區賭博專案」以六合彩系列網路簽賭網站查緝。
警方說，追查發現「聯新」等賭博網站透過層層不同權限帳號管理、吸收賭客，並將網站伺服器主機架設在境外規避警方查緝。
警方指出，全案追查出多達102個經營網賭可疑地點，一共分布新北、桃園、台中、台南、高雄、新竹縣、苗栗、雲林、嘉義縣、屏東、花蓮、台東及金門等13個縣市，遍布全台且影響廣大。
警方表示，8月7日至15日分別持搜索票搜索102處，動員台北中正一分局等單位，出勤超過300名警力，逮捕勞姓男子為首一共67人涉嫌經營網路賭博平台，並查扣電腦主機、投注帳單、點鈔機及銀行存簿等證物。
警方統計，現場查扣現金1086萬多元，累計簽賭金額更高達202億2733萬多元，全案依刑法第268條經營賭博罪嫌，將67人分別移送13縣市管轄地檢署複訊。
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