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廖國棟患「醫療難以治癒的疾病」 希望法院不要延長限制出境出海

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

立法委員廖國棟捲入集體收賄案，被檢調指控收賄790萬元，一審認定他收賄620萬元判刑8年6月，案件上訴二審審理中，因廖國棟限制出境、出海即將屆滿，台灣高等法院今開訊問庭，廖國棟表示，他近期患「目前醫療技術難以治癒的疾病」，盼法院無需延長限制出境、出海。

廖國棟接受訪問指出，他患糖尿病已經很多年，最近可能也受情緒影響，而有相關併發症，一切都需要非常小心謹慎保護自己；至於限制出境、出海部分，他已做充分說明，個人條件並沒有要繼續管制出境出海的必要，尤其他生病必須跟醫生密切聯繫，「我不會潛逃海外」，完全沒有這個可能性，希望法官能夠相信他。

廖國棟庭上指出，他已經沒有延長限制出境、出海的原因及必要，他交保後均按時到南海路派出所報到且從未缺席，直到一審法院去年4月21日免除報到，足見他有固定住所，且態度、表現良好。

他說，自己是蟬聯六屆的現任立委，也擔任過國民黨團書記長、總召，知名度高也是公眾人物，無論走到哪裡民眾都高度矚目，也是媒體關注對象，本案審理也受到高度關注，他沒有潛逃出境的可能。

廖國棟表示，他是台灣原住民，親人家屬都在台灣，並無其他國家的居留證，且他已經69歲高齡，又長期患有糖尿病、心律不整、全身筋膜炎、腎臟功能不全等宿疾，近期經醫師診斷確定罹患目前醫療技術難以治癒的疾病，必須接受完整的醫療照護，更不可能逃亡海外，承受顛沛流離躲藏的生活。

他說，他當醫師、立委近50年來，長期關注、扶助原住民弱勢家庭，支持改善族人的生活，自己累積的財產不多，且都在台灣，所以根本無法支持他流亡海外；他自偵查開始都按時到庭應訊，或參與訴訟程序，更證明他斷無可能逃亡。

廖國棟表示，本案各項調查都已經完足，李恒隆、翁華利、丁復華、郭克銘等人經檢辯雙方交互詰問完畢，他沒有湮滅變造證據或勾串證人之虞，且他已繳出1000萬元保證金，擔保順暢執行追溯刑法權。

他說，本案明顯是丁復華利用身為他國會辦公室主任的職務，假借他的名義收受賄賂，與他本人無關，丁復華也坦承收取款項，足認他沒有檢察官起訴收賄的行為，請求法院不要延長限制出境、出海。

廖國棟委任律師指出，限制出境、出海嚴重侵害廖國棟居住、遷徙自由，廖有固定居所，目前須接受醫療，也有診斷證明佐證，足以證明料沒有逃亡可能性，雖新冠肺炎疫情趨緩，但仍有高波存在，相對台灣較為穩定，以廖目前的身體狀況，不可能冒險離開台灣；法官庭末諭知候核辦，待合議庭評議後再裁定是否延長限制出境、出海。

立法委員廖國棟捲入集體收賄案，被檢調指控收賄790萬元。記者林孟潔／攝影
立法委員廖國棟捲入集體收賄案，被檢調指控收賄790萬元。記者林孟潔／攝影

廖國棟 收賄 丁復華

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