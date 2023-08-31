求職詐騙虐囚3死案一審辯論終結 11/22宣判

士林地方法院今天開庭審理求職詐騙虐囚3死案，主嫌傅榆藺向被害人家屬道歉，希望交保後賺錢賠償被害人家屬。法官庭末諭知全案辯論終結，將於11月22日宣判。

傅女表示，她在集團裡只是檢查人頭帳戶的驗車人員，希望法官讓她交保，才能工作賠償被害人家屬，也想陪伴年幼孩子；她說，不是故意傷害被害人，以後不會再做詐騙，請求法官網開一面。

傅女辯護律師則指出，傅女願意與被私行拘禁的被害人和解，也願意盡最大可能賠償死者家屬，請求法官就認罪部分從輕量刑。

公訴檢察官認為，傅女透過手機遠端監視遭拘禁的被害人，並於集團通訊軟體群組多次嘲笑被害人，顯見態度惡劣，請求法官從重量刑。

士林地方法院指出，本案於8月29日至31日進行審理程序，因在押被告眾多，因此向台北地方法院、新北市刑警大隊請求支援警力，以防有人脫逃，本案今天辯論終結，將於11月22日宣判。

全案起於，傅女、陳樺韋組織「車隊」，涉嫌囚禁銀行帳戶提供者61人，期間3人因病或墜樓身亡後遭棄屍；士林地檢署去年12月間依私行拘禁致死等罪嫌起訴傅女等29人，並對傅女、陳樺韋求處無期徒刑。