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台中狠保母活活虐死11月大男嬰 下場判10年還要賠300萬
台中鄭姓保母受李姓夫妻之託照顧他們11月大兒子，卻因男嬰哭鬧情緒失控痛毆，眼見他昏迷還謊稱嗆奶，男嬰腦重創在加護病房逾半年仍死亡，刑事依傷害致死罪判鄭10年，李姓夫妻再求償505萬元；法院審酌鄭傷害襁褓中男嬰，釀對方喪子之痛，判鄭應給付305萬元，可上訴。
檢警調查，鄭女2020年3月起受託照顧男嬰，同年11月23日因男嬰哭鬧就痛毆到他頭瘀青、腦出血，12月17日又以手掌大力毆打他頭，造成視網膜出血、腦重傷陷入重度昏迷，鄭見狀卻以嗆奶為由通知李母送醫。
但醫院發現男嬰全身是傷，非單純嗆奶並報警，但男嬰仍於2021年6月1日死亡，法院刑事依成年人故意對兒童犯傷害罪、成年人故意對兒童犯傷害致死罪，一共判鄭10年確定。
李的父親、母親再對鄭女提民事求償，主張男嬰是他們唯一的孩子，備受雙方家人寵愛，案發後兒子在加護病房治療超過半年，他們只好辭去工作日夜陪伴，最終仍須面對失去孩子結果，情緒崩潰至今無法正常生活。
李的父母也說，鄭女事發不坦承面對，還以嗆奶為由欺騙他們、延誤醫師判斷，至今也沒有達成和解，一共向鄭求償505萬6759元。
鄭女抗辯稱，李的父母提的喪葬費、精神撫慰金都太高，她自己生活都有困難，還說她身體不好，請少一點，她身體好找工作再給他們。
民事庭審酌，鄭女對於男嬰應負保護照顧責任，卻僅因個人情緒因素，故意傷害尚在襁褓中而毫無抵能力的男嬰，造成對方喪子之痛，家庭破碎而精神痛苦，認為父母精神撫慰金各以150萬元適當，加上喪葬等費用，一共判鄭應給付305萬6750元。
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