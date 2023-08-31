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台南退休院長贈言「偵查中即時移調」救法官 律師這麼看

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地院卸任院長董武全昨在交接儀式中提及詐欺、洗錢及組織犯罪，幾乎占法官每月收案量的1／3以上，如能善用「偵查中即時移調」，定能疏減大量案件進入法院，並有效幫助被害人求償。律師林仲豪指出，確實可以讓部分案件在偵查階段透過即時移調機制獲得解決。

林仲豪說，近年來台南地院推動即時移解制度，法官在審理刑事案件時，如果認為有和解契機或雙方當事人有和解意願，打鐵趁熱，會立刻安排調解委員來協助，確實能有效化解紛爭、化解訟源，並且讓被害人可以得到賠償，被告也有緩刑、改過自新的機會。

他表示，後來台南地院也有跟台南地檢合作，檢察官開時庭如果認為有和解可能時，也可以徵詢被告與被害人意見，當場移送台南地院調解，也是讓被害人得到賠償，被告得到緩起訴的機會。

他認為，院長董武全的建議，確實可以讓部分案件在偵查階段透過即時移調機制獲得解決，而減少案件進入地院，不過也要看各地方法院是否有足夠的調解能量，才能安排即時調解。

台南地院任滿退休院長董武全（左）昨在交接儀式上，提到如能善用「偵查中即時移調」，定能疏減大量案件進入法院，並有效幫助被害人求償。圖／本報資料照
台南地院任滿退休院長董武全（左）昨在交接儀式上，提到如能善用「偵查中即時移調」，定能疏減大量案件進入法院，並有效幫助被害人求償。圖／本報資料照

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