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台中碩士女揪男友鐵鎚打死老爸 判無期還要賠家人692萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中江姓女碩士留美時不滿擔任國小保全的爸爸不再資助生活費，回台和張姓男友持鐵鎚打死父親棄屍，連江的母親、妹妹都求法官判死刑，一審以2人尚有「社會化可能」均依殺人罪判無期；江的母親、弟弟、妹妹再提刑事求償1342萬元，民事判江、張應給付2人共692萬元，可上訴。

檢方起訴指出，江女（33歲）和張男（34歲）2014年赴美國留學，曾請求江父幫忙申請貸款、資助生活費，對方直至2016年不再資助，江、張就心生怨恨，2020年11月回台竟謀議殺害江父，買膠帶、美工刀、繩子、鐵鎚及剪刀等，2021年12月26日到大里區江父擔任保全的國小埋伏。

27日凌晨2人直接闖進校區中庭指責江父，江女衝上前抓住爸爸手，再命張男持鐵鎚重擊其頭部，見父親倒下還有聲音，2度叫男友繼續痛打，江父慘遭擊破頭顱、打斷頸椎慘死。

2人為滅證拿塑膠袋套江父頭、清洗地面血跡，還用束帶綁著雙腳搬上機車前踏板由張載運，江則騎另輛機車跟隨在後，運送途中江父右腳因垂下遭拖行被磨到見骨，最後丟在太平區郊區棄屍，直到江的妹妹見父親遲遲未歸報案才曝光。

台中地院刑事一審認為，江女、張男手段極為凶殘，尤其江女不思爸爸養育之恩，逆倫弒父惡性重大，就連江女的媽媽、妹妹都當庭向法官表達希望判2人死刑。

但一審考量2人無前科，送台灣司法心理學會鑑定認為江女有「中高度」矯治可能性及「高度」再社會化可能性，張男也有「高度」矯治可能性及「高度」再社會化可能性，尚非全無復歸社會更生可能，依殺人等罪判2人無期徒刑，褫奪公權終身。

江的母親、弟弟、妹妹均向江女及張男提刑事附帶民事損害賠償，除了喪葬費42萬元，另各求償精神撫慰金500萬元、400萬元、400萬元，一共1342萬元。

對此，江女、張男承認有刑事認定犯罪事實，但認為母親、弟妹求償撫慰金都太高，僅對喪葬費42萬元沒有意見；民事庭審酌各自學歷、職業、收入及受侵害程度等，判江女、張男各應給付母親、妹妹和弟弟250萬、200萬、242萬，一共692萬元。

江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

爸爸 殺人 棄屍

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