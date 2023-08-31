台中男烏龍持槍示威掉彈匣 被判6月徒刑還要繳3萬罰金
彰化縣北斗鎮前年11月發生揪眾談判債務，蕭嫌持空氣槍意圖對空鳴槍卻彈匣掉落的烏龍示威，彰化地方法院判處蕭嫌非法持有具殺傷力的子彈，依違反槍砲彈藥刀械管制條例判處6月有期徒刑。併科罰金3萬元。可上訴。
判決書指出，台中市蕭嫌得知莊姓友人與劉姓男子相約談判債務糾紛，帶一把空氣槍和取得途徑不明的1顆金屬子彈，偕同吳男、莊男、張男前往北斗鎮天承府，見友人和劉男等在場多名男子發生衝突，拿出空氣槍對空鳴槍，未料彈匣掉落反被人圍追而逃離現場，警方據報趕到拾獲那顆子彈。
當天在場的蘇、黃、張3名男子均證稱，看見蕭嫌從包包裡掏出槍枝和拉滑套欲開槍恐嚇人，結果卡彈，反覆拉了兩次滑套都卡彈。蘇男自稱到旁邊拿一支木棍要打掉蕭嫌的槍，等他拿棍子回到現場，蕭嫌已攜槍逃逸。
蕭嫌辯稱，空氣槍是吳男轉交，使用BB彈並非子彈。不過張男證稱，事發後被蕭嫌告知當晚子彈掉落現場，且當晚聽見開槍的聲音非真槍，莊男也證稱，蕭嫌所持空氣槍只能發出聲音嚇唬人，不能裝設子彈。
蕭嫌掉落現場的子彈經警方鑑定具有殺傷力，彰化地院法官審酌我國立法禁止非法持有子彈的目的在於維護國民安全，避免子彈成為實施其他犯罪的工具，蕭男無視法律的嚴格限制，試圖用空氣槍擊發子，使他人的生命、身體產生潛在危害，所為殊不可取，其持有具殺傷力子彈數量僅1顆，但案發後均否認犯行，依違反槍砲彈藥刀械管制條例判處6月有期徒刑。併科罰金3萬元，可上訴。
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