台中男烏龍持槍示威掉彈匣 被判6月徒刑還要繳3萬罰金

彰化縣北斗鎮前年11月發生揪眾談判債務，蕭嫌持空氣槍意圖對空鳴槍卻彈匣掉落的烏龍示威，彰化地方法院判處蕭嫌非法持有具殺傷力的子彈，依違反槍砲彈藥刀械管制條例判處6月有期徒刑。併科罰金3萬元。可上訴。

判決書指出，台中市蕭嫌得知莊姓友人與劉姓男子相約談判債務糾紛，帶一把空氣槍和取得途徑不明的1顆金屬子彈，偕同吳男、莊男、張男前往北斗鎮天承府，見友人和劉男等在場多名男子發生衝突，拿出空氣槍對空鳴槍，未料彈匣掉落反被人圍追而逃離現場，警方據報趕到拾獲那顆子彈。

當天在場的蘇、黃、張3名男子均證稱，看見蕭嫌從包包裡掏出槍枝和拉滑套欲開槍恐嚇人，結果卡彈，反覆拉了兩次滑套都卡彈。蘇男自稱到旁邊拿一支木棍要打掉蕭嫌的槍，等他拿棍子回到現場，蕭嫌已攜槍逃逸。

蕭嫌辯稱，空氣槍是吳男轉交，使用BB彈並非子彈。不過張男證稱，事發後被蕭嫌告知當晚子彈掉落現場，且當晚聽見開槍的聲音非真槍，莊男也證稱，蕭嫌所持空氣槍只能發出聲音嚇唬人，不能裝設子彈。