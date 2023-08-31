司改滿意度僅32% 民團盼監察院彈劾

「國民法官、減化行政訴訟與商業法庭等『司法改革』都沒有到位，應儘速改正！」陪審團協會理事長鄭文龍31日於記者會表示，我國司法改革做半套，導致商業法庭閒置、限制人民行政訴訟權與國民法官量刑太重，民眾對司改滿意度僅32%。司改團體呼籲儘速修正錯誤，並揚言大家要到監察院，要求彈劾司法院長許宗力。

司改團體31日召開記者會，呼籲改正現有司法政策，並要到監察院檢舉司法院。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

商業法院無事可做

鄭文龍痛批，根據中正大學與台灣公民人權聯盟的民調，民眾對司法改革的滿意度非常低，僅有32%，民權盟調查的不滿度更高達52%，但司法院居然批評相關民調不公平，但中正大學已經做了1、20年民調，已具有足夠公信力，司法院推動司改不利，卻責怪其他民調機構不公允，非常奇怪。

另外，他也指出，2021年7月，司法院成立商業法院，原本怕案件數太多，因此將訴訟標的訂為1億元，但成立初期4個月卻無案可審，造成商業法院法官還要去支援其他法院，拉長時間來看，在1年半裡僅受理了211件，其中還終結136件，相較其他法院數量的確太少，應該放寬收案的標準與來源，讓商業法院正常運作。

國民法官不該量刑

真理大學法律系教授吳景欽直言，司法院2022年通過《行政訴訟法》修法，希望將訴訟資源集中在處理事實的第一審。但許多團體都已經反應，現行行政訴訟架構沒有更動下，應該先提升一審的品質，司法院這樣做完全本末倒置，還讓民眾在交通案件、簡易行政庭的訴訟權受到限縮，是侵害民眾的權利。

「讓國民法官參與量刑，就是曲從暴力民意的開始！」律師詹晉鑒直言，當初讓國民法官參與事實與量刑，就是希望彌補職業法官的自由心證，但目前兩個案件，被告都已經認罪，但國民法官在庭審時嚴重受到檢察官的影響，導致量刑從重，已經有很多被告向法院申請不想適用國民法官審判。

到監院檢舉司法院長

詹晉鑒引用日劇《王牌大律師》的男主角所言：「司法就是抗拒民意獵殺女巫的報復心態。」說，之前鄧如雯殺夫案一審判3年、二審判2年都已經被批評過重，國民法官不應該參與量刑。

鄭文龍總結說，相關司法改革都顯示司法院長許宗力亂推動改革，但近日司法院還與法務部、行政院一起開記者會，宣揚「司法改革」的成果。因此未來將到監察院提案，要求監察院彈劾失職的許宗力。

國民法官反應民意？

針對國民法官議題，司法院長許宗力曾表示，國民法官讓所有年滿23歲的國民，都有機會走入法院參與重大刑事案件審判，讓判決的思考角度更多元，更能反映全民對公平正義的期待。在新制的運作之下，法院判決也更能得到全民的理解、信任及支持。

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