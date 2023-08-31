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嘉義中坑20多名新兵鬥毆流血 陸軍證實已送法辦

聯合報／ 記者呂慧瑜李宗祐／嘉義即時報導

陸軍嘉義中坑257旅精南營區前天爆發20多名四個月新兵，在跑3000公尺測驗時爆發口角，測驗完，回到營舍寢室前2方人馬再度互看不順眼，爆發集體鬥毆事件；陸軍第十軍團指揮部表示，涉嫌打群架的20多位軍事訓練役男已於當日移送嘉義憲兵隊法辦，實際動手人數待憲兵隊調查。預計明天送嘉義地檢偵辦。

據了解，29日上午服4個月軍事訓練役的新兵，在跑3000公尺體能測驗時，跑步途中2名不同連新兵起口角，疑互看不起互瞪，跑步完反營舍時，雙方再爆口角開嗆，2方彼此人馬湧入助陣吵翻，隨後爆發肢體衝突受傷流血事件，因現場多數新兵是為勸架及圍觀，反而捲入其中，目前仍釐清涉案人員，預計明天依刑法150條聚眾鬥毆送往嘉義地檢署偵辦。

陸軍第十軍團指揮部表示，257旅數名軍事訓練役男，29日上午於營內因細故致生肢體衝突，在場幹部立即向前制止，並嚴加管束，單位依「刑懲併行」原則，相關涉犯者於當日移送嘉義憲兵隊法辦，並召開懲評會檢討重懲；另援引為例，通令各單位持恆引導官兵正向情緒管理及強化軍法紀教育，以端正軍風紀律。

陸軍嘉義中坑257旅精南營區，前天爆發20多名四個月新兵起口角引爆集體鬥毆事件。圖／翻攝自google maps
陸軍嘉義中坑257旅精南營區，前天爆發20多名四個月新兵起口角引爆集體鬥毆事件。圖／翻攝自google maps

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