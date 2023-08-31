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桃園抓取締改裝噪音車輛 這區出現101高分貝警開罰

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園楊梅警分局昨晚配合桃園市環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，員警於1個半小時內共攔查12輛汽、機車，有7部車輛噪音超標，其中汽車噪音值達101分貝，這些噪音超標車輛均現場立即開罰並限期1個月內改善後複驗。

為防止青少年透過改裝車輛、競速在同儕間追求認同感，不僅違規，又製造擾人噪音，少部分車主甚至無照駕駛，嚴重影響用路人生命財產安全，昨於楊梅火車站周邊道路取締改裝噪音車輛。

楊梅警表示，平日勤務中發現改裝排氣管，不符原廠規定，即錄影拍照蒐證後函報環保局，「靜桃專案」期間計通報565件，環保局已通知車主強制驗車達421件，希望能以強勢執法，捍衛用路人行車安全，也還給民眾安寧的生活環境。

楊梅警分局說，為確保市民生活安寧，警方會持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式，加強取締改裝噪音車，亦將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由相關權責機關召回檢驗，有效遏止改裝噪音車輛。

桃園楊梅警分局昨晚配合桃園市環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，員警於1個半小時內共攔查12輛汽、機車，有7部車輛噪音超標。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅警分局昨晚配合桃園市環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，員警於1個半小時內共攔查12輛汽、機車，有7部車輛噪音超標。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅警分局昨晚配合桃園市環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，員警於1個半小時內共攔查12輛汽、機車，有7部車輛噪音超標。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅警分局昨晚配合桃園市環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，員警於1個半小時內共攔查12輛汽、機車，有7部車輛噪音超標。記者翁唯真／翻攝

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