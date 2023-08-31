檢怒批詐團監禁惡行、台版柬埔寨3死一審辯結 S姐懺悔淚灑法庭

台版柬埔寨求職詐騙三死案，負責驗車的幹部傅榆藺，遭偵查檢察官建請求處無期徒刑。今一審法院最後一次開庭，傅女懺悔道歉，強調不會再從事詐騙工作。檢察官論告痛批，詐團監禁被害人不讓逃走鬧出人命，連鳥兒誤闖建築都想逃而撞窗死亡，更何況是人命，傅女犯後態度惡劣，建請從重量刑。

傅女否認私行拘禁致死黃男、黃女，也否認加重強盜罪，其餘操縱指揮組織犯罪、私行拘禁、非法使人施用品、加重詐欺等均認罪。傅女稱，她只是詐團驗車人員，藍道、茶董為何要準備手銬、監控、毒品等，她沒有管這些；另，控員回報黃女肚子不舒服後，再經2、3小時候，就看到黃女「走了」的訊息，她以為是開玩笑。

公訴檢察官論告，詐團控員輪番監視被害人，傅榆藺確有透過手機遠端監視，還以綽號「梁朝偉」在群組傳訊息「那幾隻皮在癢的，強控區」「交頭接耳拿來祭天祈福都是這種人」

「正常生命被監禁就想逃！」檢察官當庭直指，詐團監禁被害人，更準備手銬、監視器、毒品等，目的就是控制好據點，不讓被害人逃跑，就像是有鳥兒飛進法院建築裡，就想飛出去，一直撞窗戶，他親眼目睹鳥屍掉在法院走廊上。檢方接著說，黃女被關押32天，已說明肚子不舒服，你們還不相信，妳還認為是開玩笑，誰在跟妳開玩笑！痛批傅女犯後態度惡劣，所言都是卸責之詞，請求從重量刑。

傅女遭偵查檢察官建議求處無期徒刑，今日公訴檢察官求處從重量刑。傅女拿起麥克風哽咽表示，希望法官看在我想賠償被害人的心情判刑「我很對不起這些被害人，我還年輕，想打工賺錢賠償」她緊接著掉下眼淚，淚灑法庭，通譯人員隨即遞上衛生紙，傅女拭淚說「我真的不是故意的，希望法庭能原諒」

辯護人稱，傅女是從控員回報方式，知悉據點狀況，照片、影片無異狀，且從偵審中提供主謀「藍道」相關訊息，讓檢警破獲詐團，私行拘禁部分願意和被害人和解，也願和死者家屬溝通，盡最大可能賠償，認罪部分請求從輕量刑，否認部分無罪答辯。

審判長問傅女羈押前從事什麼工作？家中開便當店的傅女回答，在藍道的詐騙集團驗車，隨後接著說，從事詐騙驗車前，是餐飲外場人員。

審判長問傅女最後陳述？傅女說，希望可以交保，很想陪伴6歲女兒、3歲兒子，她對不起媽媽和親朋好友，但她做錯事，會出去打工賺錢賠償，不是故意傷害人，甚至強調「以後不會再做詐騙，請法官網開一面」審判長諭知，全案11月22日上午10點30分宣判；傅女不聆判。

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