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新北噴漆怪客出沒！店家鐵捲門遭塗鴉 警調監視器追凶

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

中捷高鐵台中站的捷運備用車廂，日前遭2名外籍塗鴉客噴漆塗鴉，2嫌已於25日搭機逃逸出境。但這起噴漆塗鴉案也疑似引發模仿效應，新北市板橋區一間眼鏡行鐵捲門，今天上午也遭噴漆塗鴉，警方已調閱監視器確認塗鴉者身分，將依社維法開罰3千元。環保局也可依廢棄物清理法開罰1200元到6千元罰款。

據了解，位於板橋區莒光路1間眼鏡行，今天上午11時許員工上班準備開門營業時，赫然發現鐵捲門被噴漆塗鴉。轄區海山分局獲報派員到場調查，目前已積極調閱周邊監視器影像，以鎖定涉嫌人身分及動機，另外也將加強巡邏，避免再有類似情事發生。警方表示，噴漆嫌犯行為已違反社維法第90條，可處3000元以下罰款或申誡。環保局表示，噴漆塗鴉行為已違反廢棄物清理法，可按照塗鴉的面積開罰1200元到6000元的罰款。

板橋區一間眼鏡行鐵捲門遭噴漆塗鴉。記者黃子騰／翻攝
板橋區一間眼鏡行鐵捲門遭噴漆塗鴉。記者黃子騰／翻攝

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