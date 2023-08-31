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收回房屋不租全家改租給7-11 房東做錯這件事下場是要賠100萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

桃園市吳姓、李姓屋主收回原先出租給全家便利商店的房屋，改租給統一超商7-11，全家主張有優先承租權，提告請求吳、李賠償100萬元，台北地方法院依雙方租賃契約，認為吳、李收回房屋並非自用，且轉租給7-11前也未提前通知，判吳、李應連帶賠償100萬元，可上訴。

全家提告主張，公司2010年和吳、李簽立租賃契約，承租桃園市的房子經營超商，租賃期間至2020年10月31日為止，依約屋主租賃期滿擬收回房屋自用，應在6個月前通知，若收回房屋並非自用，則全家有第一優先承租權。

全家指出，吳、李2020年2月24日寄發存證信函表示欲收回房屋自用，但事後卻另行出租給統一超商經營7-11，認為吳、李違約，導致公司受有損害，請求賠償無法繼續經營的損失100萬元。

吳、李反駁，原先欲收回房屋自行加盟經營7-11，但審酌7-11加盟規定、獲利狀況，與預期有落差，加上吳妻即將生產，家人恐無暇經營超商，才會決定暫時不加盟，而先出租給統一超商營業。

吳、李指出，全家自願返還房屋，並簽署終止租賃契約書，已拋棄優先承租權，全家並沒有預期利益損失，認為求償無理由。

台北地院認為吳、李收回房屋並非自用，且全家依約有第一優先承出拳，可在期滿後一年繼續承租，但吳、李決定出租給統一超商時，未將統一承租條件通知全家，侵害全家的優先承租權。

法院指出，經調查計算，全家一年損失利益為356萬餘元，扣除免再支出的租金180萬元，仍有176萬餘元的損失，而全家請求吳、李賠償100萬元有理由，全額判准。

全家便利商店示意圖，圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片
全家便利商店示意圖，圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片

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