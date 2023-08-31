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不滿叫聲打擾睡眠 新竹裝訓部副車長活活打死狗遭判刑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉陸軍裝甲兵訓練指揮部31歲吳姓中士副車長，因不滿李姓男子飼養的狗吼叫聲打擾睡眠，竟持警棍將狗活活打死，連頭骨都被打裂，新竹地院依違反動物保護法將吳男判刑2月、併科罰金20萬元。

判決書指出，吳姓中士副車長今年3月21日凌晨4時許，在湖口鄉陸軍裝甲兵訓練指揮部前，因不滿遭李男飼養的狗吼叫聲打擾其睡眠，竟持警棍揮打該狗，導致該狗內有一根大骨頭、頭骨疑似骨裂神經症狀及疑似外力撞擊不治而死亡。

法官認為，吳男不知尊重生命及保護動物，僅因一時氣憤，即以警棍毆打犬隻致死，所為實屬不該。最後依違反動物保護法故意傷害動物致重要器官功能喪失罪，將吳男判刑2月，併科罰金20萬元。

新竹縣湖口鄉陸軍裝甲兵訓練指揮部31歲吳姓中士副車長，因不滿李姓民眾飼養的狗吼叫聲打擾睡眠，竟持警棍將狗活活打死（圖僅示意，非當事人）。圖／報系資料照
新竹縣湖口鄉陸軍裝甲兵訓練指揮部31歲吳姓中士副車長，因不滿李姓民眾飼養的狗吼叫聲打擾睡眠，竟持警棍將狗活活打死（圖僅示意，非當事人）。圖／報系資料照

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