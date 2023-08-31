快訊

獨／高雄知名舞廳外傳槍響！轎車中彈傳和「這人」有關

百年4次「超級藍月」今登場 最佳觀賞時間出爐

台南夜市進入「新戰國時代」 攤商曝5大必吃款美食

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／同性情侶帶涼蓆亡命天涯 2女共10條通緝流浪到淡水落網

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

一對疑因吸毒結緣的同性情侶，去年底在新北市淡水區偷抓娃娃機零錢被捕，交保之後開車四處流浪偷遍半個台灣，近日又在淡水落網。2女8個月內，竟被北、中、南部7個院檢共發布竊盜、侵占、毒品等10條通緝，逃亡期間隨車帶著涼蓆，不是睡車上就席地睡公園。

據了解，26歲潘女原籍桃園、27歲吳女原籍高雄，2女近年常到淡水投宿潘女的阿嬤家，但也經常開車四處「趴趴走」。她們去年12月21日凌晨在捷運淡水站商圈的公明街，用鐵撬破壞抓娃娃店3組機台，偷走2千元零錢，開車逃逸。

隔天被捕，2女坦承連續在桃園、基隆、汐止、淡水共犯下4起竊案，警方並在她們車上查獲安非他命。移送地檢署之後，交保候傳。

本月15日，淡水區公明街又有抓娃娃店遭破壞零錢箱，竊走近1萬元硬幣，警方鎖定接應竊嫌逃離的轎車，22日在淡水區淡金路攔獲車輛，逮捕潘、吳2女，車上找到斧頭、鐵棍、鐵撬等多種破壞工具，還放了1張大涼蓆，令員警感到很好奇。

經查赫然發現，2人從今年1月起，潘女陸續被基隆、士林、桃園、台中、彰化、台南地檢署和法院，共發布竊盜、侵占、偽造貨幣等7條通緝。吳女也被台南地院及基隆、桃園地檢署發布毒品、竊盜等3條通緝。

原來2人去年底交保之後，開車從北到南四處玩、四處偷，只差東部沒去。平時以車為家，四處躲避警方追緝，除了睡車上，有時鋪涼蓆睡公園或停車場。

7月間車輛故障送修，潘女向朋友商借代步車逾期沒還，導致每次犯案被鎖定車輛，各縣市警察都去找車主，害朋友差點背黑鍋，氣得報警提告侵占。

淡水警分局表示，由於她們偷遍西部各縣市，被許多警察單位追緝，將會同擴大清查偵辦。日前警詢後依竊盜、侵占罪嫌和通緝案件移送地檢署，吳女因毒品案入監執行3個月，潘女無保請回。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

潘女、吳女去年12月以鐵撬破壞娃娃機台零錢箱，偷走2千元硬幣。記者曾伯愷／翻攝
潘女、吳女去年12月以鐵撬破壞娃娃機台零錢箱，偷走2千元硬幣。記者曾伯愷／翻攝
潘姓、吳姓女子今年8個月內，陸續被北、中、南部7個院檢共發布10條通緝。逃亡期間隨車帶著涼蓆，不是睡車上就席地睡公園。記者林昭彰／翻攝
潘姓、吳姓女子今年8個月內，陸續被北、中、南部7個院檢共發布10條通緝。逃亡期間隨車帶著涼蓆，不是睡車上就席地睡公園。記者林昭彰／翻攝
２人警詢後依竊盜、侵占罪嫌和通緝案件移送地檢署，吳女（右一）因毒品案入監執行3個月，潘女（右二）無保請回。記者林昭彰／翻攝
２人警詢後依竊盜、侵占罪嫌和通緝案件移送地檢署，吳女（右一）因毒品案入監執行3個月，潘女（右二）無保請回。記者林昭彰／翻攝
潘女、吳女去年被逮捕時，警方在她們車上查扣鐵橇和安非他命、吸食器。記者曾伯愷／翻攝
潘女、吳女去年被逮捕時，警方在她們車上查扣鐵橇和安非他命、吸食器。記者曾伯愷／翻攝

延伸閱讀

誰來伸援手？ 創世基隆院缺洗衣機、烘碗機及冷凍櫃

影／赤崁樓立碑遭塗鴉 她落網稱「園區土地都是我的」

鎖定外籍移工下手 台中男涉竊盜落網遭送辦

影／和女友吵架…新北醉男昨大白天連砸3車發洩情緒 今落網

相關新聞

他逼外遇孕妻全裸誦經2小時再性侵 打死她還視訊給女網友看

李姓男子與妻子不睦而分居桃園、雲林，他3年前質疑妻子外遇，盛怒下要求懷有身孕的妻子脫光衣物，再拿手機錄影、毆打，逼妻子誦...

不滿叫聲打擾睡眠 新竹裝訓部副車長活活打死狗遭判刑

新竹縣湖口鄉陸軍裝甲兵訓練指揮部31歲吳姓中士副車長，因不滿李姓男子飼養的狗吼叫聲打擾睡眠，竟持警棍將狗活活打死，連頭骨...

影／同性情侶帶涼蓆亡命天涯 2女共10條通緝流浪到淡水落網

一對疑因吸毒結緣的同性情侶，去年底在新北市淡水區偷抓娃娃機零錢被捕，交保之後開車四處流浪偷遍半個台灣，近日又在淡水落網。...

竹市前議員顏政德詐助理費 姪子夫妻翻供再加判偽證罪

國民黨新竹市前議員顏政德透過姪子顏兆沅找來妻子王嗣涓擔任人頭詐領助理費17萬5千元，最高法院已依貪汙罪判3人有罪確定，但...

論及婚嫁女友疑似劈腿搞曖昧 警察偷查「小王」個資下場慘了

花蓮縣警察局某派出所郭姓警員懷疑女友和高姓男子搞曖昧，利用職務之便偷查高的戶政及車籍資料，被判刑1年2月、緩刑3年定讞；...

PO文指「吳子嘉掏空未得逞就抹黑台開」 四叉貓獲不起訴原因曝

去年10月網紅四叉貓（本名劉宇席）在臉書發文，評論媒體人吳子嘉「吸金掏空手法沒有順利得逞」後，經常抹黑台開公司，並發布「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦