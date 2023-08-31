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影／同性情侶帶涼蓆亡命天涯 2女共10條通緝流浪到淡水落網
一對疑因吸毒結緣的同性情侶，去年底在新北市淡水區偷抓娃娃機零錢被捕，交保之後開車四處流浪偷遍半個台灣，近日又在淡水落網。2女8個月內，竟被北、中、南部7個院檢共發布竊盜、侵占、毒品等10條通緝，逃亡期間隨車帶著涼蓆，不是睡車上就席地睡公園。
據了解，26歲潘女原籍桃園、27歲吳女原籍高雄，2女近年常到淡水投宿潘女的阿嬤家，但也經常開車四處「趴趴走」。她們去年12月21日凌晨在捷運淡水站商圈的公明街，用鐵撬破壞抓娃娃店3組機台，偷走2千元零錢，開車逃逸。
隔天被捕，2女坦承連續在桃園、基隆、汐止、淡水共犯下4起竊案，警方並在她們車上查獲安非他命。移送地檢署之後，交保候傳。
本月15日，淡水區公明街又有抓娃娃店遭破壞零錢箱，竊走近1萬元硬幣，警方鎖定接應竊嫌逃離的轎車，22日在淡水區淡金路攔獲車輛，逮捕潘、吳2女，車上找到斧頭、鐵棍、鐵撬等多種破壞工具，還放了1張大涼蓆，令員警感到很好奇。
經查赫然發現，2人從今年1月起，潘女陸續被基隆、士林、桃園、台中、彰化、台南地檢署和法院，共發布竊盜、侵占、偽造貨幣等7條通緝。吳女也被台南地院及基隆、桃園地檢署發布毒品、竊盜等3條通緝。
原來2人去年底交保之後，開車從北到南四處玩、四處偷，只差東部沒去。平時以車為家，四處躲避警方追緝，除了睡車上，有時鋪涼蓆睡公園或停車場。
7月間車輛故障送修，潘女向朋友商借代步車逾期沒還，導致每次犯案被鎖定車輛，各縣市警察都去找車主，害朋友差點背黑鍋，氣得報警提告侵占。
淡水警分局表示，由於她們偷遍西部各縣市，被許多警察單位追緝，將會同擴大清查偵辦。日前警詢後依竊盜、侵占罪嫌和通緝案件移送地檢署，吳女因毒品案入監執行3個月，潘女無保請回。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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