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竹市前議員顏政德詐助理費 姪子夫妻翻供再加判偽證罪
國民黨新竹市前議員顏政德透過姪子顏兆沅找來妻子王嗣涓擔任人頭詐領助理費17萬5千元，最高法院已依貪汙罪判3人有罪確定，但新竹地院法官發現，顏兆沅夫妻在檢方偵辦時已作證具結，沒想到審理時卻雙雙翻供，再依偽證罪將顏兆沅與其妻各判刑5月。
判決書指出，顏政德以不實聘書，用王嗣涓當人頭，向新竹市議會詐得17萬5千元助理費，顏兆沅夫妻在檢察官偵訊時，具結後以證人身分證述詐領助理費等情形。不過新竹地院審理時，顏兆沅竟偽證稱其妻會在辦公室幫顏政德排行程、會和他一起跑外勤，有時候會回去整理紅白帖，還有掃地等，內外勤工作都有做。
法官認為，顏男、王女2人所虛偽陳述的案件為貪汙重罪，對於國家司法審理正確性產生重大危害，無端耗費司法資源，影響司法調查程序進行，殊值譴責，最終依偽證罪將顏兆沅與其妻各判刑5月。
至於顏政德貪汙案，高等法院更一審去年依貪汙治罪條例「利用職務詐取財物罪」判顏政德4年4月徒刑、褫奪公權4年，併科罰金48萬元；顏兆沅遭判有期徒刑2年；王女判1年1月、緩刑4年。最高法院5月駁回上訴定讞。
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