論及婚嫁女友疑似劈腿搞曖昧 警察偷查「小王」個資下場慘了

花蓮縣警察局某派出所郭姓警員懷疑女友和高姓男子搞曖昧，利用職務之便偷查高的戶政及車籍資料，被判刑1年2月、緩刑3年定讞；郭也被內政部移送懲戒，懲戒法院判決郭降一級改敘，可上訴。

郭懷疑女友和高有曖昧關係，2019年12月23日上午9時許登入警政知識聯網高的戶役政資料和車籍資料，被檢方起訴，刑事部分法院依公務員假借職務上機會無故取得公務機關電腦電磁紀錄罪，判郭1年2月，緩刑3年確定。

內政部將郭移送懲戒，郭主張，他和女友交往8年有餘，原本已論及婚嫁，但對方在即將新婚之際，與已婚育有子女的高互許未來，高還以視訊聯絡他，語帶恐嚇表示要和女友共結連理，要求他不得再與女友往來。

郭說，他急切地想瞭解原因，擔心女友被高欺騙，在好奇心驅使下查詢高的個資，雖然他的行為不應該，但請法院考量他案發時年輕氣盛，智慮淺薄，行為時受到重大刺激，他僅利用約5分鐘時間查詢高的車牌號碼及身分證字號，取得的資料沒有用來牟取不法利益，情節輕微。

郭指出，他品行端正，無前科紀錄也沒有不良嗜好，平時熱心公益，工作上兢兢業業，曾因認真值勤追捕嫌犯而遭車輛撞擊，導致腿骨折，也曾協助安置走失的1歲男童獨自在馬路上徘徊，花蓮大地震時，他也積極投身救災工作，救災時間長達20天左右，蔡英文總統勘災時，他更被指定為專程至第一線報告救災進度及災後整備工作的負責人。

郭表示，他坦承犯行，積極面對過錯，為此已遭單位記申誡2次，他虛心接受，希望法院斟酌從輕發落，給予不受懲戒或從輕懲戒處分，讓他繼續在警界貢獻綿薄之力，彌補過錯。