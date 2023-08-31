起薪4萬6千元 新竹地檢署徵求5名檢察官助理

新竹地檢署公開徵求5名檢察官助理，薪資預估4萬6千餘元起，主要任務為處理電信詐欺等案件偵查、公訴、執行業務之程序審查、卷證分析、法律問題研究等。報名資格為公私立大學以上法律系畢業，或曾修習法律科目在12個學分以上者，詳細報名資訊可上新竹地檢署官網查詢。

新竹地檢署指出，日前獲法務部、高等檢察署指示同意增設「檢察官助理」，檢察長張云綺隨即指示相關科室積極籌備甄試進用、教育訓練等事宜，將在最短的時間內充實偵查輔助人力，新竹地檢署已於今天將相關甄試簡章、報名資訊刊登上網，歡迎有志投入檢察官助理工作者踴躍報名。

報名資格需為中華民國國民，並具有公私立大學（含學院）或經教育部認可的國外大學以上學校，法律系所或其他與法律相關系所畢業；其他與法律相關系所畢業生，需曾在公立或立案私立專科以上學校修習主要法律科目達12個學分以上者（任1科採計學分最多以6學分為限）。

修習主要法律科目為民法、刑法、國際私法、商事法、行政法、民事訴訟法、刑事訴訟法、強制執行法、破產法、著作權法、商標法、專利法、營業秘密法等。