新竹女學生遭扒上衣狠踹摑掌 專家：教育與霸凌環環相扣

新竹一名女學生疑與友人發生財務糾紛，29日晚間在新竹南寮漁港遭一群未成年男女包圍，不但強脫女學生上衣，一群人還對其狠踹、摑掌、拉頭髮，施暴過程遭旁人錄影上傳網路；心理諮商師指出，針對集體霸凌並錄影上網的行為應嚴懲，而台灣社會應更重視學校、家庭與學生品格教育，因為教育與偏差行為所延伸的霸凌，是環環相扣的，這起事件，受害者與加害者都應接受長期諮商輔導。

啟宗心理商所長、台北市諮商心理師公會監事林世莉指出，近年社會上陸續發生霸凌ＰＯ網事件，這多半是青少年面對情緒管理所產生的一種報復洩恨心態，但涉及霸凌、性騷擾、強制猥褻、將影片ＰＯ網等行為法律上都有規範，家長與老師應積極向孩子宣導，處理自身情緒問題應循正軌，別觸法。

林世莉說，霸凌事件主要是雙方在不對等的情況下發生，意即被害者與加害者在權力不對等下所產生的言語或身體傷害。俗話說「人多壯膽」，建議孩子在碰上問題須解決時，應尋求老師與家長協助，千萬別因為想宣洩自身情緒就烙朋友助陣，否則大家助興起來很容易失控發生憾事。

林世莉說，學校面對霸凌問題一定要有完善的處理措施，包括針對學生與父母的諮商輔導，要不斷的向孩子宣導用正當方式解決問題。

此外，林世莉認為，許多孩子並不非自願參加集體霸凌行為，而是擔心遭同濟排擠，或是為了面子，她建議，家長平時應多參與孩子的生活，若發生類似事件，若不想在學校和老師商談，可求助外界心理諮商室，由專人全程保密給予專業意見。

新竹市新科國中校長林燕玲建議，許多孩子在校園遭霸凌，回家也不敢和父母傾訴，但家長可從孩子服裝穿著、生活作息或飲食觀察，阻止悲劇發生。

林燕玲說，校園霸凌在定義上必須帶有連續性，若是單一事件學校通常會以偏差行為來定義，學校通常會藉由各項層面宣導，輔助學生的身心靈成長，包括全年段宣導，於全校結合場所宣導，還有單向針對教師的宣導，讓學生與老師遇上類似狀況都能有處置觀念。