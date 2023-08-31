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影／赤崁樓立碑遭塗鴉 她落網稱「園區土地都是我的」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「xx回家哦了…」赤崁樓文化園區27日夜間發現赤崁樓前景點立碑遭塗鴉及黏貼有不明意思文字及紙張，急忙報警處理。台南市警二分局調閱監視器後發現女子身影但不知身分，經在群組內發布其特徵協尋，昨晚終於在公園路上發現55歲李姓女子，她竟稱「園區土地都是我的」。

市警二分局民權派出所獲報赤崁文化園區的立碑(非屬古蹟文物)遭張貼紙條及塗寫不明意思文字後，立即成立專案小組，發現在26日凌晨0時53分許有女子徒步走至立碑前塗鴉後離去，經沿線調閱其行走蹤跡並四處訪查，卻不知該女子身分。

警方從身形及所攜物品研判可能為街友，雖經四處訪查身分均未有所獲，同步在分局群組通報來全面注意。至於碑牌文字及字條已取下並擦拭完畢，未有損壞。

昨晚7時30分許，民權所所長何家慶帶班巡邏行經公園路某藥妝連鎖店前，眼尖發現坐在騎樓下女子，正是已找尋多時的塗鴉犯嫌，馬上下車盤詢確認後將她帶回派出所調查。

經員警出示各項影像事項調查後，李女表示，黏貼紙條等表示園區土地都是她的等語，文字並無意義。警詢後，將李女依違反褻瀆祀典罪及社會秩序維護法第90條汙損他人住宅題誌、店舖招牌或其他正當告白或標誌者，處3千元以下罰鍰或申誡送辦，待檢察官裁處。

赤崁樓碑牌的文字及字條經取下，並擦拭完畢而未有損壞，園區代表也對李女提告。圖／讀者提供
赤崁樓碑牌的文字及字條經取下，並擦拭完畢而未有損壞，園區代表也對李女提告。圖／讀者提供
赤崁樓文化園區27日夜間發現赤崁樓前景點立碑遭塗鴉「xx回家哦了…」及黏貼有不明意思文字及紙張。圖／讀者提供
赤崁樓文化園區27日夜間發現赤崁樓前景點立碑遭塗鴉「xx回家哦了…」及黏貼有不明意思文字及紙張。圖／讀者提供

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