銀行行員偷查前女友轉帳對象 竟還打電話探口風遭判刑

新竹28歲劉姓男子為了探查黃姓前女友是否另結新歡，竟利用自己在玉山銀行職務之便，登入銀行系統查詢黃女的交易記錄，甚至打電話到黃女轉帳交易對象探口風，黃女知道後憤而提告。新竹地院依個人資料保護法非法蒐集個人資料罪將劉男判刑2月，易科罰金6萬元。

判決書指出，玉山銀行新竹分行劉姓行員擁有銀行授權其查詢存戶帳號交易明細使用權限，然而劉男因和黃姓前女友感情不睦，為探知其私下交往及隱私，竟利用職務之便，從去年12月起，登入系統資料查詢黃女台幣活期存款、外幣活期存款帳號餘額，以及近3個月交易紀錄，共計18次。

劉男為探口風，竟還致電給黃女轉帳的交易對象，交易對象察覺有異，告訴黃女整起事件才曝光，黃女憤而報警提告。