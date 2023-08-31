拒絕讓國民法官審理再1例！ 印尼、中文雙向翻譯難聚焦

印尼籍法姓女移工涉嫌虐死同鄉友人1歲大兒子，原是台中地院第8件採國民法官審理案件，法女、男童母親均聲請不行國民參審程序；中院查，全案雙方均為外籍人士，訴訟過程需印尼文、中文雙向翻譯，國民法官難理解、不易聚焦，通譯也未經模擬法庭訓練，裁定本件不行國民參審程序。

檢方起訴指出，法女（31歲）2021年12月起以每月1萬2000元薪水，受託照顧同鄉女友人1歲4個多月大男童，法卻以小孩不聽話、哭鬧，接連痛毆、搖晃及撞擊男童頭，今年2月7日男童昏迷，送醫發現鎖骨骨折、頭部外傷併腦出血及視網膜出血，搶救至同月23日仍不治。

中院查，本件法姓女移工、告訴人男童母親均為印尼籍人士，而法女否認被訴傷害致死、凌虐未滿18歲之人致死犯行，且法女的辯護人請求傳喚男童母親，並將男童病例、解剖報告及相關筆錄送法醫研究所鑑定，相關內容須翻譯成印尼文給法女、男童母親。

經法女、男童母親知悉後，還要再經通譯將2人意見翻譯成中文，給法官、辯護人、檢察官及國民法官。

中院指出，按國民法官法規定參與刑事審判程序前提，須檢辯在法庭上作為讓國民法官易於理解，即「目視耳聞，即知其意」程度，才能讓國民法官、職業法官達到「合審合判」程度。

中院認為，若案件中醫療、法律專業用語多，且須由通譯將法女的意見，由印尼文翻譯成中文，另職業法官、國民法官詢問的問題，須由中文翻譯成印尼文，另有解剖等專業醫療鑑定，全案訴訟程序全程十分仰賴通譯「雙向翻譯」，耗費時間非短，過程將使國民法官不易聚焦爭點。

中院也認為，考量通譯人員未曾經過模擬法庭訓練，對國民法官審理程序能否精準掌握「有待商榷」，以上諸節在在存有使國民法官無法做出正確、公正判斷之虞，恐導致評議時，國民法官判斷是否有罪、罪刑難做出妥適決定。