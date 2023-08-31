不滿與蔣萬安拍片！綠側翼抹黑百萬網紅 還自曝「挺基進」
網紅醫師劉宗瑀因不滿蔣萬安出現在網紅「許伯&簡芝－倉鼠人」與台北市動物園合作拍片，還直指收錢業配，導致綠營民眾出征，「許伯&簡芝」昨天深夜發布影片落淚澄清，劉貼文下方留言也被網友灌爆，不過台北市議員楊植斗發現，劉在下方留言回嗆網友，還爆出自己挺基進，諷刺「基進的腦子，真的和一般人不一樣。」
楊植斗表示，劉宗瑀行為逼得「許伯&簡芝」必須落淚澄清，影片一出網友紛紛指責劉霸凌行為，有人說「民進黨的什麼都能抹黑？」沒想到劉宗瑀竟回應，「我挺基進的啦」，讓他大吃一驚，「現在抹黑別人還可以沾沾自喜，自報門戶，只能說基進真的不意外。」
楊植斗翻出劉宗瑀過去寫了一本「村裡來了個暴走女外科」，後來還與公視合作，拍出一部10集的職人劇，「請教劉宗瑀，公視為什麼要花錢拍片捧紅你？公視付了多少版權費給你？」
楊植斗說，劉宗瑀是一位深綠的側翼網紅，粉專高達50位管理者，每天都量產文章罵藍白，「公視花人民的納稅錢，幫一位腦子裡全是政治，動不動就霸凌他人的基進網紅拍片，拜託公視把錢吐出來好嗎？」
楊植斗提到，「許伯&簡芝」拍影片介紹動物行為，蔣萬安身為市長，平時在外推廣動物園也不遺餘力，這次前往雙城論壇更幫動物園提及，希望兩邊動物園小貓熊交流繁殖，兩者合作是美事一件，「做事的人卻要被糟蹋丶被出征，哭著拍影片自清，而霸凌者卻得意洋洋，賺得盆滿缽滿，這就是台灣社會的悲哀。」
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