拿美工刀猛砍醫師助理後頸血染白袍縫80針 台北街友判5年定讞

台中市許姓街友自稱某耳鼻喉科診所偷學泰國醫師的技術，心生不滿拿美工刀埋伏，趁鐘姓醫師助理開門時猛砍後頸、臉頰，鐘瞬間遭血染白袍，送醫縫80針才保命。最高法院依殺人未遂罪判許5年徒刑，執行後刑令入相當處所監護2年定讞。

檢方起訴，許男（65歲）是街友，去年7月中曾躺在耳鼻喉科診所前騎樓，被鐘要求離去，他同月27日下午2時許回到診所門口守候，見鐘走出來引導病患前往藥局領藥時，拿出預藏的美工刀朝鐘後頸、右臉頰各猛砍1刀，造成鐘嘴唇、臉頰及後頸撕裂傷。

鐘突然遭砍鮮血染紅白袍，摀住傷口衝至對面的澄清醫院，緊急接受深部複雜創傷處理、神經修補等手術才倖免於死；警方逮捕許扣得作案用美工刀，但他不停大喊「反攻大陸」、「解救同胞」等語。

檢方依殺人未遂罪起訴許，法院審理時許坦承犯行，稱自己有憂鬱症吃了30幾年的藥，在東協廣場聽聞一位泰國醫師有技術能不吃藥治中樞神經，後來被耳鼻喉科診所學走，他被泰國醫師指責洩密，才持刀在診所外要殺人。

一審認為許就殺人動機、手段及過程均了然於胸，也是預謀犯案，且選在鐘猝不及防時攻擊，顯然對外有辨別判斷、趨吉避凶能力，認為許認知理解能力並未降低，不依刑法第19條減刑，依殺人未遂罪判7年10月徒刑。