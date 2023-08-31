玩弄熟睡前女友下體 還拍影片傳她看 嘉義齷齪男被判刑8月

嘉義李姓男子趁前女友服用安眠藥熟睡之際，涉嫌撫胸、玩弄下體，事後將拍下影片傳給女方看，女子氣得告上法院，嘉義地院依犯乘機猥褻罪判刑8月，可上訴。

去年9月18日晚上李男在前女友住處，得知女方服用安眠藥，涉嫌利用對方熟睡不知抗拒之際，撫摸胸部、玩弄下體，期間還以手機拍錄下來（涉犯妨害秘密罪嫌部分，不起訴處分），事後他用通訊軟體LINE傳給女方看，女子才得知李男齷齪行徑，氣得提告。

李男辯稱，與女方平日即互相拍攝親密影片用以取樂，然而被女方嚴正否認，法院勘驗影片「整個影片過程從頭到尾女方沒有發出任何聲音及做出任何動作，眼睛也沒有睜開」。其說法不被法官採信。