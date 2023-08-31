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影／開學日護童 台中小學生親送警察感謝卡：我以後也要當警察

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲警分局安定派出所昨天開學首日，結束護童勤務回到派出所，驚喜看到一群小學生到訪，他們拿著親製的感謝卡送給員警，多位小學生卡片寫著「「我以後也要當警察」、「我以後會當個好人民，希望可以像您一樣救人」，員警看了很窩心。

台中市警局大甲分局因應轄內各國中、國小開學日，為維護各校新生及學童上下學安全，昨天規劃執行「護童專案」勤務，加強校園周邊的交通疏導，除維護學童安全外，並減少交通帶來的衝擊。

大甲分局安定派出所員警昨天護童勤務返所後，派出所突然來一群小學生，小學生們帶著一本手繪圖冊，想向警察表達感謝。所長陳叔銘收下手繪卡片，也認出這些小學生們是安定國小的學童，今年6月底學期結束前，他們曾到該派出所舉辦一場校外教學。

安定國小的小學生們參訪派出所後，利用暑假期間，每人將參訪心得寫在一張小卡片並做成手繪本，昨天由安定國小校長利佳龍親自帶小學生們到派出所交給警察，上面寫著：「我以後也要當警察」、「我以後會當個好人民，希望可以像您一樣救人」、「謝謝你們讓我們參觀派出所」、「謝謝幫我們準備點心跟小禮物心，讓我們學到遇到危險時要怎麼保護自己」、「我以後會當個守法的好公民，希望警察叔叔每次辦案都很順利」。

大甲分局長謝建國表示，大甲分局歡迎轄內學校、幼兒園、安親班等機關團體至各派出所參訪，教導學生們遇到突發狀況時如何保護自己，尋求援助。

台中市大甲警分局安定派出所員警昨天執行護童勤務返所後，派出所突然來了一群小朋友，小朋友們帶著手繪圖冊，想向警察表達感謝。圖／警方提供
台中市大甲警分局安定派出所員警昨天執行護童勤務返所後，派出所突然來了一群小朋友，小朋友們帶著手繪圖冊，想向警察表達感謝。圖／警方提供
台中市大甲警分局安定派出所員警昨天執行護童勤務返所後，派出所突然來了一群小朋友，小朋友們帶著手繪圖冊，想向警察表達感謝。圖／警方提供
台中市大甲警分局安定派出所員警昨天執行護童勤務返所後，派出所突然來了一群小朋友，小朋友們帶著手繪圖冊，想向警察表達感謝。圖／警方提供

小學生 警察 手繪

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