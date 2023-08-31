嘉義地區首宗國民法官法案 嘉檢起訴酒駕撞死人

今年元月19日發生張姓男子涉嫌酒駕撞死機車騎士案，因係故意行為而發生死亡結果，這起酒駕肇事致人於死案成為嘉義地區首件適用國民法官法案件；嘉義地檢署提起公訴。

今年元月19日晚間7點29分，年約48歲張姓男子駕駛小客車行經嘉義縣東石鄉166縣道4公里處，與機車發生車禍事故，造成年約45歲女騎士鄭姓婦人送醫後不治。

警方對張男進行酒測，酒測值高達每公升0.89毫克；檢警會同法醫相驗，死者鄭婦頭部重創、全身多處骨折，死因為創傷性休克；檢方諭令以5萬元交保。

檢方表示，根據國民法官法規定，故意行為因而發生死亡結果屬於國民法官法適用的案件，因此，這起酒駕肇事致人於死案件為嘉義地區首例符合國民法官法案件。本月30日檢察官偵結提起公訴。