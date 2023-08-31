詐欺洗錢案激增 台南退休院長贈言「偵查中移付調解」救法官

台南地院新、卸任院長昨天在台高院交接，卸任院長董武全任滿退休，新任院長由最高法院法官沈揚仁接任。董武全致詞提及詐欺、洗錢及組織犯罪，幾乎占法官每月收案量的1／3以上，如能善用「偵查中即時移調」，定能疏減大量案件進入法院，並有效幫助被害人求償。

董武全說，前一晚是他6年來，睡的最入眠，且最安隱的一個晚上，因為他就要卸下行政職的重擔，也是他告別司法生涯，正式退休的日子，「心中充滿了無限的喜悅與感恩」。

他表示，回顧這6年來，碰到的挑戰不少，其中，最大的挑戰，就是遇到百年難得一見的新冠疫情，在這3年的疫情期間，不但要防疫，還要維持法院的運轉，非常不容易。

另國民法官法的通過，各法院為準備國民法官法在今年1月1日施行，除了要舉辦國民法官案件的模擬外，還要打造一座全新的國民法官專用法庭；在法院有限空間下，各法院真的是使盡了渾身解數才完成。這過程中雖非常煎熬，但如今這二大挑戰也都一一克服度過了。

他提到，最近法院的各類案件有越來越多的趨勢，尤其是詐騙集團的詐欺、洗錢、組織犯罪案件，幾乎無日不收到這類案件，每位法官都叫苦連天，幾乎占據每位法官，每月的收案量1/3以上。

而且也經常聽到，基層的檢察官說「讓我們活下去吧！」無論院檢都苦於案件爆增，尤其是詐騙集團案件。這讓他想到，刑訴法在2020年修法，增訂了248條之2「偵查中移付調解」；及271條之4「審判中移付調解」。