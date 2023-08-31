何明德行善團負責人夫婦涉侵占遭判刑 要討回捐款有團員力挺

嘉義市知名「何明德行善團」前年被查出未登記立案，對外募款18年，負責人陳美智及丈夫蕭豐彥遭檢舉，涉挪用捐獻造橋鋪路善款6億9570萬多元，作私人投資，遭嘉檢起訴求處重刑；地院合議庭批「利用台灣人善心」，依公益侵占罪各判6年2月徒刑，宣告沒收不法所得。陳美智夫婦表示會上訴。

團員對陳美智夫婦判刑反應 不一，有的團員要討回捐款，有的相信陳美智夫婦清白，捐助支持繼續造橋、施棺。陳美智說，他和丈夫遭一審法官判刑，讓父親何明德名譽掃地，她很難過，一定會上訴力爭清白，她從父親手上接下造橋志業，當時造橋230座，至今造橋累計542座橋。

陳美智說，前年遭檢調偵辦起訴，就有團員到她家討回捐款，不相信存放金融機構捐款遭檢方凍結，還要她到郵局提領證明，她帶團員到郵局，存款雖有2千萬元卻顯示存款不足，團員才相信。

她表示，行善團自父親何明德創立及她接手後都沒申請立案，因此將善款寄放在夫妻與家人名下，善款用於社會付出，她與丈夫都是教師退休，有退休金，不會侵占公款，由於法院扣押行善團款項，造橋等志業停止，去年12月底登記成立「財團法人嘉市私立何明德行善團社會福利慈善事業基金會」，由她擔任董事長，沒對外募款，但知道的人會支持基金會，小額捐款100元不等。

28年前，嘉邑行善團創辦人何明德獲菲國「麥格塞塞獎」獎，捐全部5萬美元獎金，其中1萬元捐菲國孤兒院，4萬元買救護車送嘉市警方，何明德1998年病逝，79歲女兒陳美智從祖母姓，與夫婿繼承父親志業，以「何明德行善團」名義造橋。

何明德病逝，部分團員理念不合一分為二，跟隨何的部分團員申請登記嘉邑行善團，何的遺孀何李秋良及家人繼承遺志繼續以何明德名義造橋行善，何李秋良2008年病逝。