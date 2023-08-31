求職供住宿竟是和老闆同床睡 鮮肉半夜慘遭「偷桃」

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聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓男子經營水電行雇用1名男員工告知有提供住宿福利，當天卻才說要跟他同房、同床睡，結果男子睡到一半遭黃男「偷桃」朝他摸生殖器還口交，男子連夜逃離求救才曝光；法院審酌，被害男子證詞一致，內褲上還採到黃的DNA，依乘機性交罪判黃3年10月，可上訴。 

檢警調查，黃男2021年8月10日雇用1名男性員工，事前告知可提供住處讓他暫時居住，對方開始工作後卻才告知2人必須同房、同床睡覺，男子當晚考量沒其他地方可過夜只好答應，第一晚同睡時並無異狀。

未料隔天下班後和黃男一起回家，半夜黃見男子熟睡竟伸手偷摸他生殖器，過程中對方驚醒但因害怕若反抗可能遭黃仗著身材優勢對他不利，當下只好先繼續裝睡，未料黃變本加厲將男子生殖器拉出內褲還口交約4、5秒。

男子半夜嚇到不知該如何是好傳訊向朋友求救，在友人告知應馬上離開後，他就趁黃上廁所時逃跑並向警方報案。

法院審理時，黃否認犯行，辯稱沒有對男子口交，不知為何對方內褲驗到他DNA，認為可能共用浴室拿到他毛巾造成。

男子控訴，睡到半夜時，黃男的手就類似「偷桃」的動作，伸進去他褲襠摸生殖器還用嘴含住，當時瞇著眼睛裝睡，又因黃體型比他壯碩，自己早上工作整天雙手很酸，已經舉不起來整個人很疲憊。

法院查，男子前後證詞一致無矛盾，另勘驗其向友人求助訊息，發現男子重複傳卡通熊哭泣貼圖，並稱「他猥褻我」、「摸我懶覺」；且男子內褲上也採集到黃男的DNA。

法院審酌，黃男利用和男子同住機會，趁對方睡著時性交，犯後始終否認沒有和解、賠償，男子則對黃科刑沒意見，表示「能關多久就關多久」等語，審理後依乘機性交罪判黃3年10月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

生殖器 內褲 DNA

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