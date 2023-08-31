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涉吞善款 何明德行善團負責人判刑

聯合報／ 記者李宗祐魯永明／嘉義報導

嘉義何明德行善團負責人夫婦涉挪用各界造橋鋪路的善款，昨被判各處有期徒刑6年2月。圖／讀者提供
嘉義何明德行善團負責人夫婦涉挪用各界造橋鋪路的善款，昨被判各處有期徒刑6年2月。圖／讀者提供

嘉義市知名「何明德行善團」前年被查出未登記立案卻對外募款18年，負責人陳美智及丈夫蕭豐彥更涉挪用各界捐獻要造橋鋪路的善款6億9570萬多元，作為私人投資，遭起訴求處重刑；嘉義地院合議庭審理時痛批「利用台灣人善心」，昨天依犯公益侵占罪各判6年2月徒刑，宣告沒收不法所得。負責人陳美智表示會上訴。

陳美智說，行善團自父親何明德創立及她接手後50年來皆沒申請立案，因此將善款寄放在夫妻與家人名下，善款用於社會付出，她與丈夫都是教師退休，有退休金，不會去侵占公款，由於法院扣押行善團款項，造橋等志業也因此停止，去年12月底登記成立「財團法人嘉義市私立何明德行善團社會福利慈善事業基金會」，由她擔任董事長，沒對外募款，但知道的人會支持基金會，小額捐款100元不等，用於施棺社會救助。

市府社會處表示，未立案前勸募情形，違反公益勸募條例規定，因涉及跨縣市，由衛福部裁處。

已故善人何明德生前造橋捐棺，曾獲「麥格塞塞獎」領袖獎，過世後女兒陳美智、女婿蕭豐彥承襲名義成立何明德行善團。

判決指出，陳女當負責人，丈夫則處理財務，沒有經政府核准立案，卻從2002年起以造橋、鋪路以及施棺等善行名義，持續收取現金、匯票及支票等方式募款，截至2020年累計收取捐款達14億2203萬5201元，都存放於夫婦及兒女、孫子女的帳戶內。

判決也指出，這些善款實際用於造橋等行善約7億2034萬元，帳戶剩餘598萬8800元，其餘都用於夫婦及家人的名義，分散購買總價達6億9570萬6401元的金融商品、高額保險、不動產，還有存到私人帳戶。犯罪所得已透過扣押存款、保單、金融商品約6億多元，剩餘499萬元將追徵價額。

嘉義 募款 捐款

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