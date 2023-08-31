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任3屆議員涉詐助理費 前綠委陳賴素美獲緩刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

民進黨前立委陳賴素美涉嫌在擔任桃園議員期間詐領助理費新台幣785萬餘元。本報資料照片
民進黨前立委陳賴素美涉嫌在擔任桃園議員期間詐領助理費新台幣785萬餘元。本報資料照片
民進黨前立委陳賴素美於擔任桃園縣市3屆議員期間，涉嫌低薪高報助理薪資又以3友當人頭助理，詐領助理補助費785萬餘元，桃園地院考量挪用款項多用於選民服務，未中飽私囊且全數繳回，前天依貪汙治罪條將她例判刑2年，緩刑5年，褫奪公權3年須向公庫支付30萬元，羅、傅及姜姓3名人頭助理判刑1年11月，緩刑5年，褫奪公權3年須向公庫支付3萬元，本案可上訴。

陳賴素美於2006年3月至2014年12月25日連續擔任桃園縣第16、17屆縣議員，2014年12月25日起擔任桃園市第1屆市議員，2016年2月至2020年1月31日轉任第9屆立法委員，卻於2019年爭取連任時於黨內初選落敗。

判決指出，陳賴素美於桃園縣議會第16屆縣議員期間聘用陳女、王男，卻以低薪高報申請議員助理月薪，詐領助理費13萬8200元；再於第17屆期間以羅姓女家管、傅姓房仲員及姜姓殯葬業負責人等為人頭助理，低薪高報陳女、王男及王女的助理薪資，詐領581萬8002元。又於桃園市議會第1屆市議員期間持續詐領190萬3000元，共詐得785萬9202元。

合議庭認為，陳賴素美利用職務詐取財物，無視國家法紀，身為議員更應自持本分，行為固屬不當；考量挪用款大部分用於基層服務、弱勢關懷等未飽足私囊，予以減刑。

議員 桃園 薪資

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