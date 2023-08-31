預售屋詐騙吸金4500萬 「中人」遭重罰80萬送辦

新竹縣7月爆出預售屋詐騙吸金案，黃姓「中人（跑單幫的仲介）」被控吸金超過4500多萬元，近20名受害人組自救會向消保官陳情。新竹縣政府地政處昨天指出，經稽查確認黃姓中人涉有違規行為6件，其中4件依違反不動產經紀業管理條例加重裁罰，共裁罰80萬元，並移送地檢署偵辦。

據了解，受害民眾多來自竹科，因工作忙又有購屋需求，但因無門路入手屬意建案，因此才會透過跑單幫、沒有隸屬仲介公司的「中人」代為購屋。

受害者G小姐指控，黃姓中人向她推薦熱門建案，稱取得不錯的樓層和價格，她陸續匯款中人費和預售屋期款約300萬元，但卻遲等不到「換約」，才發現許多竹科人都被黃騙，手法如出一轍。

縣府地政處說明，經調查發現黃姓非法中人涉有違規行為共6件，其中4件非法仲介行為加重裁罰共裁罰80萬元，其他2件違規行為涉及不動產炒作行為，仍持續追查中。

地政處提醒消費者，交易不動產務必逕洽合法建商或經紀業者。並強調7月1日平均地權條例新制上路，過去預售屋紅單或買賣契約轉售行為已屬違法，同時明定禁止交易炒作行為。