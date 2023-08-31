聽新聞
test
0:00 / 0:00
預售屋詐騙吸金4500萬 「中人」遭重罰80萬送辦
新竹縣7月爆出預售屋詐騙吸金案，黃姓「中人（跑單幫的仲介）」被控吸金超過4500多萬元，近20名受害人組自救會向消保官陳情。新竹縣政府地政處昨天指出，經稽查確認黃姓中人涉有違規行為6件，其中4件依違反不動產經紀業管理條例加重裁罰，共裁罰80萬元，並移送地檢署偵辦。
據了解，受害民眾多來自竹科，因工作忙又有購屋需求，但因無門路入手屬意建案，因此才會透過跑單幫、沒有隸屬仲介公司的「中人」代為購屋。
受害者G小姐指控，黃姓中人向她推薦熱門建案，稱取得不錯的樓層和價格，她陸續匯款中人費和預售屋期款約300萬元，但卻遲等不到「換約」，才發現許多竹科人都被黃騙，手法如出一轍。
縣府地政處說明，經調查發現黃姓非法中人涉有違規行為共6件，其中4件非法仲介行為加重裁罰共裁罰80萬元，其他2件違規行為涉及不動產炒作行為，仍持續追查中。
地政處提醒消費者，交易不動產務必逕洽合法建商或經紀業者。並強調7月1日平均地權條例新制上路，過去預售屋紅單或買賣契約轉售行為已屬違法，同時明定禁止交易炒作行為。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言