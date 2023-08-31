聽新聞
test
0:00 / 0:00

預售屋詐騙吸金4500萬 「中人」遭重罰80萬送辦

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹縣7月爆出預售屋詐騙吸金案，黃姓「中人（跑單幫的仲介）」被控吸金超過4500多萬元，近20名受害人組自救會向消保官陳情。新竹縣政府地政處昨天指出，經稽查確認黃姓中人涉有違規行為6件，其中4件依違反不動產經紀業管理條例加重裁罰，共裁罰80萬元，並移送地檢署偵辦。

據了解，受害民眾多來自竹科，因工作忙又有購屋需求，但因無門路入手屬意建案，因此才會透過跑單幫、沒有隸屬仲介公司的「中人」代為購屋。

受害者G小姐指控，黃姓中人向她推薦熱門建案，稱取得不錯的樓層和價格，她陸續匯款中人費和預售屋期款約300萬元，但卻遲等不到「換約」，才發現許多竹科人都被黃騙，手法如出一轍。

縣府地政處說明，經調查發現黃姓非法中人涉有違規行為共6件，其中4件非法仲介行為加重裁罰共裁罰80萬元，其他2件違規行為涉及不動產炒作行為，仍持續追查中。

地政處提醒消費者，交易不動產務必逕洽合法建商或經紀業者。並強調7月1日平均地權條例新制上路，過去預售屋紅單或買賣契約轉售行為已屬違法，同時明定禁止交易炒作行為。

新竹 吸金 消保官

延伸閱讀

自稱菲律賓在台代表官 假面試詐騙上百同鄉吸金百萬

預售屋詐騙吸金4500萬 竹縣府重罰中人80萬並函送檢方

消費者申訴購預售屋遭詐欺 竹縣府裁罰中人80萬

邱毅找網友當柯南幫賴清德卸妝 批檢辦imB案放過賴清德

相關新聞

不符情節最重大之罪…城中城46死 縱火犯二審仍判無期

高雄市城中城大樓火災造成四十六死、四十三傷，婦人黃格格一審被依放火燒毀住宅罪判無期徒刑；高雄高分院二審昨宣判，認定她將沉...

城中城縱火案／被告無收入、無財產 被害人索賠難

高雄市城中城大樓火災釀重大傷亡，死者家屬、傷者尚未對被告黃格格提出民事求償，但檢方曾清查黃名下財產，雖有住宅，但未登記她...

北市路樹倒塌砸死騎士 家屬提告公園處

台北市一棵路樹昨倒塌砸中騎機車經過的林姓男子，他倒地頭部重創經送醫不治，家屬無法接受，提告市政府工務局公園路燈工程管理處...

任3屆議員涉詐助理費 前綠委陳賴素美獲緩刑

民進黨前立委陳賴素美於擔任桃園縣市3屆議員期間，涉嫌低薪高報助理薪資又以3友當人頭助理，詐領助理補助費785萬餘元，桃園...

台商涉共諜案 更二審改判有罪

台商薛楨純被控替大陸官員向調查官刺探法輪功創始人李洪志父女的入出境資料，薛否認稱「習慣吹牛」，一審仍依國安法判有罪，二審...

預售屋詐騙吸金4500萬 「中人」遭重罰80萬送辦

新竹縣7月爆出預售屋詐騙吸金案，黃姓「中人（跑單幫的仲介）」被控吸金超過4500多萬元，近20名受害人組自救會向消保官陳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦