北市路樹倒塌砸死騎士 家屬提告公園處

台北市一棵路樹倒塌砸中騎機車經過的林姓男子，他倒地頭部重創經送醫不治，家屬無法接受，提告市政府公園處過失致死罪。記者李隆揆／翻攝 台北市一棵路樹昨倒塌砸中騎機車經過的林姓男子，他倒地頭部重創經送醫不治，家屬無法接受，提告市政府工務局公園路燈工程管理處過失致死罪。工務局表示，平時均巡察維護，該樹內部腐朽但外觀無異，將協助家屬申請賠償，並檢討修剪計畫減少意外。

警方調查，六十七歲林姓男子昨上午十一點多騎機車沿中山北路外側車道往北行駛，一棵路樹忽然攔腰折斷倒向車道，朝林的頭部壓下，林往後噴飛，頭部重摔路面。員警趕到發現他意識不清，頭戴安全帽持續出血，施以心肺復甦術，消防隊到達接手急救，送醫搶救一小時不治。

蘇拉颱風來襲，但案發時僅偶有陣風未下雨。家屬接獲警方通知，提告公園處過失致死罪，指林已退休，當時從新北市住家騎車要到北市親戚家，準備普度拜拜，「無法接受爸爸這樣離開」。

公園處表示，倒塌路樹為高十三點六公尺、胸徑三十一點二公分楓香樹，樹幹內部腐朽，樹體無法承受外力斷裂倒伏，但外觀無異常。工務局表示，依行道樹投保公共意外險的賠償金額，個人身故慰問金為一萬五千元，若造成個人身體傷亡賠償金為六百萬元，將積極協助家屬申請賠償。

公園處說，北市共九點二萬株行道樹，二○二二年起全面巡察維護，公園處十二人、委外十二人共廿四人執行，除日常修剪，颱風季節會加強修剪及支柱固定，每年辦理樹木病蟲害防治工程；二○一六年起所有行道樹每五年健檢一次，去年第二次，正檢討修剪計畫盼降低意外。

市議員林珍羽說，日前卡努颱風過境後，公園處承諾一個月內盤點全市路樹狀況，並提出修繕等計畫，卻發生意外，令人質疑工作不確實，應立即加派人力全面體檢。中山北路是北市主要幹道，人車潮密集，一名上班族說「幾乎每天都經過，太可怕了！」