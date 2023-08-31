聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市路樹倒塌砸死騎士 家屬提告公園處

聯合報／ 記者李隆揆鍾維軒楊正海／台北報導

台北市一棵路樹倒塌砸中騎機車經過的林姓男子，他倒地頭部重創經送醫不治，家屬無法接受，提告市政府公園處過失致死罪。記者李隆揆／翻攝
台北市一棵路樹倒塌砸中騎機車經過的林姓男子，他倒地頭部重創經送醫不治，家屬無法接受，提告市政府公園處過失致死罪。記者李隆揆／翻攝
台北市一棵路樹昨倒塌砸中騎機車經過的林姓男子，他倒地頭部重創經送醫不治，家屬無法接受，提告市政府工務局公園路燈工程管理處過失致死罪。工務局表示，平時均巡察維護，該樹內部腐朽但外觀無異，將協助家屬申請賠償，並檢討修剪計畫減少意外。

警方調查，六十七歲林姓男子昨上午十一點多騎機車沿中山北路外側車道往北行駛，一棵路樹忽然攔腰折斷倒向車道，朝林的頭部壓下，林往後噴飛，頭部重摔路面。員警趕到發現他意識不清，頭戴安全帽持續出血，施以心肺復甦術，消防隊到達接手急救，送醫搶救一小時不治。

蘇拉颱風來襲，但案發時僅偶有陣風未下雨。家屬接獲警方通知，提告公園處過失致死罪，指林已退休，當時從新北市住家騎車要到北市親戚家，準備普度拜拜，「無法接受爸爸這樣離開」。

公園處表示，倒塌路樹為高十三點六公尺、胸徑三十一點二公分楓香樹，樹幹內部腐朽，樹體無法承受外力斷裂倒伏，但外觀無異常。工務局表示，依行道樹投保公共意外險的賠償金額，個人身故慰問金為一萬五千元，若造成個人身體傷亡賠償金為六百萬元，將積極協助家屬申請賠償。

公園處說，北市共九點二萬株行道樹，二○二二年起全面巡察維護，公園處十二人、委外十二人共廿四人執行，除日常修剪，颱風季節會加強修剪及支柱固定，每年辦理樹木病蟲害防治工程；二○一六年起所有行道樹每五年健檢一次，去年第二次，正檢討修剪計畫盼降低意外。

市議員林珍羽說，日前卡努颱風過境後，公園處承諾一個月內盤點全市路樹狀況，並提出修繕等計畫，卻發生意外，令人質疑工作不確實，應立即加派人力全面體檢。中山北路是北市主要幹道，人車潮密集，一名上班族說「幾乎每天都經過，太可怕了！」

路樹 卡努颱風

延伸閱讀

北市今2起樹木傷人案…遭倒塌路樹砸傷可國賠？法界這樣看

又是樹木惹禍！行經六張犁捷運站旁 北市1女子遭斷裂樹枝砸傷

67歲男騎車到親戚家普度遭路樹砸死 騎士子女怒告北市公燈處

北市路樹倒塌砸死騎士 市府：楓香樹幹內部腐朽、意外險最高賠600萬

相關新聞

不符情節最重大之罪…城中城46死 縱火犯二審仍判無期

高雄市城中城大樓火災造成四十六死、四十三傷，婦人黃格格一審被依放火燒毀住宅罪判無期徒刑；高雄高分院二審昨宣判，認定她將沉...

城中城縱火案／被告無收入、無財產 被害人索賠難

高雄市城中城大樓火災釀重大傷亡，死者家屬、傷者尚未對被告黃格格提出民事求償，但檢方曾清查黃名下財產，雖有住宅，但未登記她...

北市路樹倒塌砸死騎士 家屬提告公園處

台北市一棵路樹昨倒塌砸中騎機車經過的林姓男子，他倒地頭部重創經送醫不治，家屬無法接受，提告市政府工務局公園路燈工程管理處...

任3屆議員涉詐助理費 前綠委陳賴素美獲緩刑

民進黨前立委陳賴素美於擔任桃園縣市3屆議員期間，涉嫌低薪高報助理薪資又以3友當人頭助理，詐領助理補助費785萬餘元，桃園...

台商涉共諜案 更二審改判有罪

台商薛楨純被控替大陸官員向調查官刺探法輪功創始人李洪志父女的入出境資料，薛否認稱「習慣吹牛」，一審仍依國安法判有罪，二審...

預售屋詐騙吸金4500萬 「中人」遭重罰80萬送辦

新竹縣7月爆出預售屋詐騙吸金案，黃姓「中人（跑單幫的仲介）」被控吸金超過4500多萬元，近20名受害人組自救會向消保官陳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦