不符情節最重大之罪…城中城46死 縱火犯二審仍判無期

高雄市城中城大樓火災釀四十六死、四十三傷，高雄高分院二審認定婦人黃格格具殺人不確定故意，改依殺人罪論處，但維持無期徒刑。本報資料照片

高雄市城中城大樓火災造成四十六死、四十三傷，婦人黃格格一審被依放火燒毀住宅罪判無期徒刑；高雄高分院二審昨宣判，認定她將沉香餘燼丟在沙發致起火延燒，具殺人不確定故意，改依殺人罪論處，但屬間接故意，不符「情節最重大之罪」，不以死刑量刑，維持無期徒刑。

有死者家屬在宣判後抵達法院，不滿未判死刑，指「殺人者償命」；胡姓死者家屬說，台灣常以聯合國兩公約作為不判死理由，但台灣並非聯合國會員，不判死不就代表「只要心情不好，隨時都能縱火洩憤？」

城中城前年十月十四日大火，檢方調查，黃格格縱火前傳訊給郭姓男友「你想看的事情，我一定做給你看」、「這一次一定不會騙你」，後來離開起火的一樓隔間，有故意犯意，依殺人、放火燒毀他人住宅罪起訴，求處極刑。

高雄地方法院審理，罹難者多住六至十一樓，距離起火點至少廿公尺，火勢是因起火點旁停放數十輛機車助燃，且防火門未發揮作用，導致濃煙透過樓梯、電梯井快速流竄。法官認定，黃沒有加害住戶動機，不具殺人故意，但對住戶死亡有過失，依放火罪量處最重的無期徒刑。

高雄高分院認定，案發前黃傳訊給郭姓男友「你要敢玩我就陪你玩，我沒什麼好怕的」、「你敢瘋我就陪你瘋」、「不然我們來玩一次看看啦」、「你想看到的事情，我絕對會做給你看」，且台灣司法心理學會鑑定報告顯示她性格衝動、報復心強、同理心低，還有教唆他人丟擲汽油彈前科，可見縱火是為報復洩憤。

合議庭認為，即便無殺人直接故意，但將沉香餘燼丟在沙發上，使沙發起火延燒整棟大樓，仍有殺人不確定故意，撤銷原判決「過失」認定，改依殺人罪論處。

放火罪刑度為七年以上有期徒刑或無期徒刑，殺人罪則是十年以上有期徒刑或無期徒刑、死刑。法官認為，黃「間接故意」殺人，不符公民與政治權利國際公約「情節最重大之罪」，不能科處死刑。

合議庭考量，黃有低度教化可能，以殺人罪最重的無期徒刑量刑，因無期得服刑滿廿五年且須有悛悔實據才得假釋，依黃年紀，可申請假釋時近七十八歲，符合降低社會風險目的。