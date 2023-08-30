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暗夜環抱、摀女子口鼻搶背包 YouBike之狼再依強盜未遂判2年8月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

熊姓男子去年在台北市街頭騎YouBike，徒手襲胸、襲臀落單女子，共計有14名女子受害，其中熊男在士林區暗夜環抱、行搶女子後背包，幸好女子拉背帶取回後背包，熊男見失手逃逸。士林地方法院審結，依強盜未遂罪判處2年8月徒刑。

判決指出，熊男去年9月11日深夜10時許，在士林區社正路巷弄環抱一名女子，並以手摀住口鼻，避免女子求救，還拉扯強盜後背包，幸好女子拉回後背包，熊男未得逞逃離現場。

熊男辯稱，他沒有強盜，僅是性騷擾，環抱、用手摀住女子口鼻，是要戲弄她。辯護人稱，熊男遭檢方訊問是否認罪，言詞夾雜「本來不會發生的，後來，他們就要我去演戲」、「那邊的人支持」等語，陳述欠缺邏輯，也無法具體回答始末，自白內容有瑕疵，不能當作證據。 

合議庭認為，檢方在訊問前，均依刑事訴訟法規定告知可選任辯護人，如有精神障礙或心智缺陷可以請求法律扶助，當日，熊男可回答檢方問題，說明是搶劫，沒搶成功就離開，且對於未何先抱著、再遮住女子鼻子嘴巴等問題，回答「一時興起、覺得好玩」，能切題無夾雜其他無關說時，難認受訊問時有何精神障礙或其他心智缺陷影響。

合議庭審酌，熊男著手強盜女子財物，因女子出手拉扯後背包背袋才未等逞，熊男所為妨害社會秩序，造成被害人身心受創，依強盜未遂罪，判處2年8月。可上訴。

熊男去年9月間在台北市騎YouBike當街隨機鎖定女子摸臀性騷擾，落網後稱「控制不了自己」其足跡遍布松山、大同、中山、大安、信義、南港、士林等7個行政區，共計有14名被害女子，其中1人是少女。

法院日前對於性騷擾案，依成年人故意對少年犯性騷擾，判處熊男7月徒刑，其餘對13名女子性騷擾罪判處可易科罰金之刑，應執行1年4月，可易科罰金。

熊男尾隨被害女子，從後方環抱、搶後背包未遂，遭依強盜未遂罪判刑。記者蕭雅娟／翻攝
熊男尾隨被害女子，從後方環抱、搶後背包未遂，遭依強盜未遂罪判刑。記者蕭雅娟／翻攝

強盜 性騷擾 北市 YouBike 搶劫

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