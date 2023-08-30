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養雞太吵遭鄰居連署舉發挨罰2千 他異議因這理由被駁回
台南李姓男子去年5月起至今年4月中旬在鹽水區坔頭港里飼養雞隻，經鄰居住戶連署舉發，指其疏於管理，不定時製造噪音妨害公眾安寧，警方依違反社維法裁處2千元，李不服聲明異議，柳營簡易庭認飼養雞隻地點不符距離住宅400公尺以上限制且無環境改善設施，駁回異議。
李指出，在室內飼養蛋雞90餘隻，對雞舍飼養及管理皆克盡職責，並無噪音發生情事，飼養期間經畜友會、環保局等現場勘查，並未違反社維法等情事，請求撤銷原處分。
然而，鄰居先前即已向李反應，雞隻吵鬧聲音，也曾向鄰居承諾會將雞隻移走外，李之前也曾因雞啼聲有妨害安寧情事，遭警方依社維法送辦。而住處附近6名住戶具名連署舉發有雞啼噪音，請主管機關取締。且3名鄰居作證，雞啼聲已滋擾其生活作息，已達難以忍受的程度。
柳營簡易庭認為，依2021年10月6日發布的台南市新設置畜牧設施管理自治條例相關規定，新設置畜牧場本應距離住宅（不含農舍）、行政機關辦公處所、商店、廠房、廟宇、學校、醫院及其他經主管機關公告處所周界最短距離400公尺以上，李飼養雞隻地點顯然未符合此項距離限制。
除紅磚牆外，僅以雨衣、帆布圍繞，並無其他有助環境改善設施，對於周遭住戶的生活環境品質，產生不良影響。
同時，該飼養雞隻地點周圍確實環繞諸多住戶，並非空曠無人居住之地，檢舉人及其他鄰近住戶證述也非憑空指陳，又參酌我國民情，如非已逾越合理耐受限度，常採息事寧人之態度，多不至於向警方檢舉。法官認其異議無理由，應予駁回。
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