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親友直指不適合入監…陳盈潔入獄滿一周 桃園女監曝最新身體狀況
歌壇大姐大陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，遭判刑3年2月定讞，本月23日發監執行，代號「0639」被安排在10人房舍，入獄迄今滿一周，由於親友直指陳罹有中度阿茲海默症、高血壓及糖尿病等病症，不適合入監，法務部矯正署桃園女子監獄副典獄長林佩誼表示，陳姓受刑人執行迄今，起居有看護協助，陸續也有就醫，目前健康狀況趨於穩定，經評估未達拒絕收監標準。
林佩誼說明，陳姓受刑人於本月23日入監執行迄今，目前狀況依醫囑無行為障礙，由於陳姓受刑人近70歲年事已高，在生活起居上，獄方配置有看護可以協助照護，入獄期間經陸續安排，分別在監內就醫、戒護外醫，平日依照醫囑服藥，健康狀況趨於穩定。
林說，經醫師本於專業評估，認以陳姓受刑人現況，並未達監獄行刑法第13條第1項各款所定的拒絕收監標準，獄方均持續注意陳姓受刑人身體健康，同時也已完成新收調查，將擬訂個別處遇計畫，實施高齡受刑人保護性處遇，並依相關規定辦理。
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