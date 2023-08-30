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近20年蠶食鯨吞…何明德行善團負責人夫婦涉吞善款6.9億 判決結果出爐

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義「何明德行善團」負責人陳婦及丈夫蕭男遭檢舉挪用各界造橋鋪路的善款6億9570萬6401元，作為金融投資的私人用途，檢調偵辦後，依涉嫌違反洗錢防制法及公益侵占等罪嫌提起公訴。法官痛批夫妻倆利用台灣人善心，蠶食鯨吞款項20年，違背善眾的託付，判共同犯公益侵占罪，各處有期徒刑6年2月，犯罪所得沒收。可上訴。

判決書表示，陳美智係「何明德行善團」負責人，配偶蕭豐彥負責財務處理，但行善團並沒有經政府核准立案，依法非公益勸募條例第5條所列的勸募團體，不得主動發起具有公益性質的勸募收受捐款，也不得被動收受公益募款

而夫婦倆自2002年起，以造橋、鋪路及施棺等善行名義，透過各種管道向社會不特定善心人士持續以收取現金、匯票及支票等方式募款，將募款所得存放於夫婦倆、兒子、女兒、媳婦及4名未成年子女的帳戶內，自2002年起至2020年止累計收取捐款金額，達14億2203萬5201元。

據檢調蒐證資料，實際用以造橋、鋪路及施棺金額累計7億2034萬元及帳戶內所餘598萬8800元，其餘用自己及家人的名義分散購買總價達6億9570萬6401元的金融商品、高額保險、不動產及存入私人帳戶。

合議庭認為，夫婦倆利用台灣人樂善好施，極富愛心，世界聞名的善心，將部分善款中飽私囊，從2002年起，將近20年蠶食鯨吞款項，違背善眾的託付。夫婦倆都是教師退休，依智識能力，成立財團法人機構依據公益勸募條例進行募捐並非難事，卻將「捐款收入」與「個人財產」混淆存放，甚至連自己都難以區分的程度。兼衡夫婦倆涉案頗深、智識程度、家庭生活經濟狀況，及犯後態度等。依共同犯公益侵占罪，各處有期徒刑6年2月，犯罪所得6億9570萬6401元沒收。

記者撥打電話聯絡夫婦倆對於判決的意見，但家人表示，夫婦倆不在家不方便回應。

嘉義何明德行善團負責人夫婦涉挪用各界造橋鋪路的善款，今被判各處有期徒刑6年2月。圖／讀者提供
嘉義何明德行善團負責人夫婦涉挪用各界造橋鋪路的善款，今被判各處有期徒刑6年2月。圖／讀者提供

捐款 侵占 募款 愛心

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