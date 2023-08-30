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被嫌牛肉麵難吃...台中火爆老闆拿碗公砸破客人臉 判刑又賠錢

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子經營牛肉麵店，疑因向謝姓客人重複收費起糾紛，謝不滿隨口說了句「麵這麼難吃還收2次錢」，林竟失控朝謝丟80元零錢，又持碗公砸向他頭造成3公分撕裂傷、右眼挫傷；法院刑事依傷害罪判林拘役40日確定，謝再求償50萬元，民事審理後判林應給付5萬2700元，可上訴。

檢警調查，林男2021年3月27日在牛肉麵店內，因和謝姓客人為了是否已經付錢發生糾紛，謝又嫌棄麵難吃等，竟拿麵碗朝謝頭部丟，造成謝臉部3公分開放性傷口、右眼挫傷。

台中地院一審簡易判決認為，林不思以和平理性方式處理，傷害他人侵害身體權，考量他犯後坦承、犯罪手段，及謝男傷害程度等等，依傷害罪判他拘役40日。

檢察官不服上訴，主張林男僅因細故拿麵碗朝謝男臉部猛砸，造成謝右眼挫傷、臉部開放性傷口3公分，危險性及惡性較攻擊人體四肢等類似部位大，量刑應稍重，且林一丟麵碗就造成謝受傷，可見其用力猛烈，犯後也沒道歉認錯，一審僅判40日過輕。

台中地院二審合議庭認為，一審認事用法無不當，量刑妥適無違法，判處駁回。

謝男再提刑事附帶民事損害賠償，主張當天去消費上餐前就已經付了80塊，離去時又被林男收錢，他就說「麵這麼難吃還又收2次錢」，林就拿80元零錢丟他，又持碗公毆打他後腦勺，連同醫藥、精神撫慰金等一共求償50萬元。

林抗辯稱，就自己的行為對謝男感到抱歉，但爭執謝求償內容也認為金額過高；民事庭根據雙方職業、收入，及謝男傷勢等，認為其精神撫慰金以5萬元為適當，加上醫藥費一就判林應給付謝5萬2700元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

零錢 傷害罪 失控 檢察官

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