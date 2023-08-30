超商浩克與中壢警互控傷害 經調解「雙方無條件和解」並撤告

桃園市朱姓健身教練今年5月間到超商購物時，情緒突失控發狂，打傷到場處理的桃市警中壢分局員警，朱某被制伏後竟遭警持警棍毆打一事也引發熱議，事後朱男與妻皆認為警執法過當，對2警提告傷害並求償60萬元；據朱妻私下透露，雙方互控傷害的部分已於本月10日經調解後，雙方皆同意無條件和解並撤告。

28歲朱姓男子今年5月20日上午在中壢區長沙路某超商，因不明原因，半裸地在店內大吼大叫並亂砸物品，由於全身肌肉發達，宛如「綠巨人浩克」，據報趕抵2名員警都受傷，1人輕微腦震盪、1人臉部挫傷送醫治療，最後噴辣椒水後制伏，警訊後以妨害公務、傷害等罪移送桃園地檢署偵辦，朱男事後也對余、林姓2員警提告。