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超商浩克與中壢警互控傷害 經調解「雙方無條件和解」並撤告
桃園市朱姓健身教練今年5月間到超商購物時，情緒突失控發狂，打傷到場處理的桃市警中壢分局員警，朱某被制伏後竟遭警持警棍毆打一事也引發熱議，事後朱男與妻皆認為警執法過當，對2警提告傷害並求償60萬元；據朱妻私下透露，雙方互控傷害的部分已於本月10日經調解後，雙方皆同意無條件和解並撤告。
28歲朱姓男子今年5月20日上午在中壢區長沙路某超商，因不明原因，半裸地在店內大吼大叫並亂砸物品，由於全身肌肉發達，宛如「綠巨人浩克」，據報趕抵2名員警都受傷，1人輕微腦震盪、1人臉部挫傷送醫治療，最後噴辣椒水後制伏，警訊後以妨害公務、傷害等罪移送桃園地檢署偵辦，朱男事後也對余、林姓2員警提告。
中壢警分局回應，針對朱男被控傷害，以及提告傷害的部分，雙方已於本月10日前往中壢區調解委員會進行調解時，當場達成共識予以和解並撤回告訴，也未提出相關賠償金額。至於朱男及員警仍因妨害公務及職務上傷害等罪仍在地檢署偵辦中，警方嚴守中立立場不便多作回應。
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