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行政執行署6分署長交接 首位執行官葉自強接副署長

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署高階主管及分署長今天舉行聯合交接宣誓典禮，法務部長蔡清祥致詞時表示，期許全體行政執行署同仁要建立正確的觀念、主動積極的態度、果斷的決心及找出妥適的作法。

行政執行署成立至今23年，徵起金額突破6400億元，署長黃玉垣在典禮中提出行政執行5大面向，包括「落實科技化政策導入AI數位治理提升業務量能」、「強化機關跨域橫向聯繫」、「貫徹國家當前重大政策」、「展現團隊效能」、「主動關懷弱勢義務人」。

今天有1位新任高階主管、6位新任分署長交接，高階主管部分原台北分署長葉自強接任行政執行署副署長，其餘楊秀琴接任台北分署長、黃立維接任新北分署長、吳祚延接任台中分署長、張雍制接任台南分署長、楊碧瑛接任高雄分署長，以及柯怡如接任屏東分署長。

蔡清祥表示，葉自強歷練完整，是首位派任副署長的行政執行官，黃立維於台高檢服務期間，負責籌建科技監控中心，具備法律、科技雙重背景，柯怡如任職二審檢察署時，偵辦國安案件，同時擔任打擊妨害綠能產業犯罪的執行秘書。

行政執行署今天舉行交接、監交典禮。記者王聖藜／攝影
行政執行署今天舉行交接、監交典禮。記者王聖藜／攝影
法務部行政執行署新北分署長楊秀琴（左）交接印信給新任分署長黃立維（右），監交人為法務部長蔡清祥（中）。記者王聖藜／攝影
法務部行政執行署新北分署長楊秀琴（左）交接印信給新任分署長黃立維（右），監交人為法務部長蔡清祥（中）。記者王聖藜／攝影

主管 蔡清祥 法務部

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