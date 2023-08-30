高中生暑假打工淪詐騙集團免洗筷 士林警破1千萬詐騙案抓4嫌

假投資詐騙經常置入網路廣告，民眾日前遭騙960萬元，報警求救。士林警方獲報，警民合作聯手日前逮捕涉取款的車手4人到案，其中竟發現3名高中生，因暑假打工賺錢淪為詐團利用對象觸法。全案依詐欺罪嫌送辦。

士林警分局蘭雅派出所指出，日前接獲民眾報案，先在網路看到投資廣告，加入LINE股票投資群組後，誤信假投資話術，慘遭騙走960萬餘元。另起案件則是市民接獲詐團假冒醫院來電，聲稱身分證與健保卡遭盜用，詐團派遣假警察向市民稱「涉嫌詐領保險金」層層話術誘騙80萬餘元。

專案小組分析，詐團食髓知味，以相同手法繼續詐騙，警方與報案人聯手，8月18日順利埋伏，一日破獲2案，共逮捕4名犯嫌到案，其中竟有3名高中生，因暑假打工誤入歧途。

警方調查，21歲盧姓男子及17歲少年，涉假投資960萬案，另2名17歲少年涉假檢警80萬案，兩案件屬不同詐團，但都利用少年單身車手從事收水工作，宛如就像是免洗筷，用過即丟，詐團在臉書社團發布打工訊息，「賺錢找我！」引誘年輕人加入，詐團再以飛機群組聯繫，指派非法工作任務。全案依詐欺取財罪嫌送辦，少年則交由少年法庭，盧男交保，少年們責付家長管教。

士林分局分析詐團話術手法，近期詐騙犯罪猖獗，假投資詐騙多透過Youtube或各搜尋引擎置入投資詐騙廣告，標榜高獲利、高報酬、低風險，吸引民眾目光投入大筆資金；假檢警案件則多表示民眾涉刑案、帳戶涉洗錢等話術。警方呼籲，詐團利用少年暑假打工賺錢，從事詐騙工作，請家長們務必叮嚀子女工作場合及內容慎選，以免誤觸法網。