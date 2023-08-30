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預售屋詐騙吸金4500萬 竹縣府重罰中人80萬並函送檢方

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹爆出預售屋詐騙吸金案，黃姓「中人（跑單幫的仲介）」遭近20名受害人指控吸金超過4500多萬，受害者7月中旬組自救會向新竹縣消保官陳情。新竹縣地政處稽查相關業者，發現黃姓中人涉有違規行為共計6件，其中4件依違反不動產經紀業管理條例加重裁罰每件20萬元，共計裁罰80萬，另將相關事證移送地檢署偵辦。

記者調查，受害民眾大多來自竹科，因工作繁忙又有購屋需求，但因無門路入手屬意建案，因此才會透過跑單幫、沒有隸屬仲介公司的「中人」代為購屋。受害者G小姐指控，黃男先前在某知名仲介公司上班，曾經透過他買到熱門建案，這次黃又向他推薦熱門建案，並取得不錯的樓層和價格，她陸續匯款中人費和預售屋期款約300萬元，但卻遲遲等不到「換約」才知受騙，同時發現許多竹科人都跟他一樣遭黃詐騙，手法如出一轍。

新竹縣地政處說明，經過稽查與調查後，發現黃姓非法中人涉有違規行為共計6件，其中4件非法仲介行為，已於8月18日依「不動產經紀業管理條例」規定加重裁罰每件20萬元，共計裁罰80萬元。

其他2件違規行為涉及不動產炒作行為，仍持續追查中，新竹縣地政處強調，如查明確有違反平均地權條例第47條之5規定，可對行為人處100萬元以上、5000萬元以下罰鍰，並按不動產交易戶（棟、筆）數處罰。此外，涉及刑事詐欺部份，已於8月23日將相關調查事證移請新竹地檢署偵辦。

地政處提醒消費者，進行不動產交易時，務必直接洽詢合法建商或經紀業者，以保障自身權益及財產交易安全。配合今年7月1日平均地權條例修正施行，地政處針對不動產業者辦理教育訓練，如需進一步了解新制內容亦可由地政處及內政部網站取得相關資訊，或電話洽詢地政處由專人解說。

地政處重申，平均地權條例新制上路後，過去預售屋紅單或買賣契約轉售行為已屬違法，同時明定禁止交易炒作行為，以維護不動產市場秩序及遏止不法行為；民眾亦可提供人、事、時、地、物等具體事證對前開不法行為提出檢舉，經查獲屬實則依裁罰收繳金額30%核發檢舉獎金，地政處對於不法行為必定嚴加查辦。

黃姓「中人」遭近20名受害人指控吸金超過4500多萬，受害者7月中旬組自救會向新竹縣消保官陳情。記者黃羿馨／攝影
黃姓「中人」遭近20名受害人指控吸金超過4500多萬，受害者7月中旬組自救會向新竹縣消保官陳情。記者黃羿馨／攝影

新竹 詐騙 吸金 消保官 自救會 預售屋

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