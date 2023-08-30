被告人數多...台版柬埔寨3死案11月22日視訊宣判 協調場地中

台版柬埔寨求職詐騙案釀三人死亡，士林地方法院密集開庭分批審理，今被告們認罪請求從輕量刑。審判長諭知辯論終結，11月22日上午10點30分宣判，昨法院大規模動員警力提訊戒護人犯，未避免人犯提解逃脫風險，全案將採「視訊宣判」看守所從未有20多人同時視訊聆判，現有場地恐有限制，審判長諭知，為了不影響被告權益，將再協調宣判場地細節。

今上午士院審理控員楊子霆、吳郁群、周長鴻、林品翔、陳義方、郭宏明等6人，及車商柯宗成。楊子霆等6人均認罪，他們入監的工作包含物流檢獲人員、加油站員、鐵工、板模工、公園遊具組裝工作，薪資僅1萬元至3萬元，部分人員國中肄業。

他們的辯護人稱，被告為賺錢前往據點工作，抵達現場看到客廳桌上放著武器，被害人遭強行控制、暴力對待，想跑也不敢跑，甚至沒有本錢跑，當時只有兩種選擇，在場監控看管，或者淪為被害人，他們加入詐團時間短，僅2天或3天，請求從輕量刑。

林品翔辯護人表示，林因家中低收，忘記關冷氣電費高達1萬8千元，不得已為了生計，在同案被告邱柏倫介紹工作下前往據點，林身高體重160公分不到60公斤，根本沒有當控員價值，林也問幹部張家豪可否離開？但張回答「加入就不能退出」直到警方破獲據點，林感到欣慰，自己與被害人可以受到國家保護。林品翔說，希望對被害人道歉，也對每次都來旁聽的媽媽、家屬道歉，讓家中多了負擔。

審判長諭知6人部分辯論終結，今年11月22日上午10點30分宣判，昨大規模動員支援警力、霹靂小組戒護，宣判採取視訊宣判。受命法官也提出看守所視訊空間恐無法一次帶入20多名在押被告。這時，有被告及辯護人稱，昨天有看到霹靂警察拿槍...他可以不聽宣判。

被告陳義方也提出意見，北所要視訊沒那麼簡單，空間真的很小。法警在審判長詢問下表示，看守所視訊空狹小，原設計用來探監、會客、律見，時間都已安排好。辯護人也稱，現場有電視，可以連接使用。公訴檢察官稱，可以協調是否在餐廳等大場地，以視訊設備宣判。

審判長說，謝謝大家體諒，但不要影響你們聆判權益，將會和北所協調視訊宣判場地，最遭的情況就是，提1人就宣判1次，宣判1個小時，法院將會安排宣判細節。庭末，周長鴻、陳義方、郭宏明不願聆判。林品翔轉頭看向旁聽席的媽媽及家人，揮手說再見。