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任議員詐領785萬助理費 前立委陳賴素美未中飽私囊輕判2年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

民進黨前立委陳賴素美於擔任桃園縣市3屆議員期間，被控低薪高報助理薪資，另以3友人當人頭助理，共詐領助理補助費785萬餘元，桃園地院考量所挪用的款項多用於選民服務，未中飽私囊且全數繳回，昨（29日）依貪污治罪條例判處有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權3年，1年內向公庫支付30萬元；羅、傅及姜姓3名人頭助理則判處有期徒刑1年11月，緩刑5年，褫奪公權3年，1年內向公庫支付3萬元，可上訴。

陳賴素美於2006年3月1日至2014年12月25日連續擔任桃園縣第16、17屆縣議員，2014年12月25日起擔任桃園市第1屆市議員，2016年2月至2020年1月31日轉任第9屆立法委員，卻於2019年爭取連任時於黨內初選落敗。

判決指出，陳賴素美於桃園縣議會第16屆期間聘用陳女、王男卻以低薪高報申請議員助理月薪，詐領助理費13萬8200元；再於桃園縣議會第17屆期間以羅姓家管、傅姓房仲員及姜姓殯葬業負責人等為人頭助理，低薪高報陳女、王男及王女的助理薪資，詐領581萬8002元；又於桃園市議會第1屆期間持續詐領190萬3000元，共詐得785萬9202元。助理費入帳後，由陳賴素美親自提款或由助理領出交出，讓陳賴用以支付相關開銷。

合議庭認為，陳賴素美利用職務詐取財物，無視國家法紀，身為議員更應自持本分，行為固屬不當，考量於擔任議員期間，挪用款項大部分用於基層服務、弱勢關懷活動、救災物資、愛心物資捐助及紅白帖等議員選民服務工作，與詐領補助款以飽足私囊情節不同，犯後得知違法，心中痛苦多年，且與3名人頭助理於偵查及審理時均坦承犯行，並全數繳回犯罪所得，審酌本案情節予以減刑。

民進黨前立委陳賴素美於擔任桃園縣市3屆議員期間，涉嫌低薪高報助理薪資且詐領人頭助理費，桃園地院昨依貪污治罪條例判處有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權3年，可上訴。圖／翻攝自立法院官網
民進黨前立委陳賴素美於擔任桃園縣市3屆議員期間，涉嫌低薪高報助理薪資且詐領人頭助理費，桃園地院昨依貪污治罪條例判處有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權3年，可上訴。圖／翻攝自立法院官網
民進黨前立委陳賴素美於擔任桃園縣市3屆議員期間，涉嫌低薪高報助理薪資且詐領人頭助理費，桃園地院昨依貪污治罪條例判處有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權3年，可上訴。己者陳恩惠／攝影
民進黨前立委陳賴素美於擔任桃園縣市3屆議員期間，涉嫌低薪高報助理薪資且詐領人頭助理費，桃園地院昨依貪污治罪條例判處有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權3年，可上訴。己者陳恩惠／攝影

桃園 民進黨 貪污

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