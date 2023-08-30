獨／瑪莎小開今提男大生健身影片求輕判 家屬：耍手段

彰化縣食品業小開張敦量前年駕駛瑪莎拉蒂轎車，跟宋姓男大生車禍，張夥李韋霖、陳勁豪涉打宋致重傷，社會譁然，張一審判刑9年，二審今開庭，張律師提出宋去年6月底出庭的記者採訪影片，以及宋到健身房與朋友說笑的影片，主張宋未達「重傷害」程度，請求法官輕判，宋母今出庭時則痛批，對方律師耍手段，毫無悔意，希望法官從重量刑。

瑪莎拉蒂小開殺人未遂案，今天上午在台中高分院審理，由審判長張靜琪、受命法官黃小琴、陪席法官簡婉倫組成的合議庭審理，李韋霖、陳勁豪及其母，以及張敦量的父親，還有三人委任的辯護律師，以及被害宋姓大學生的母親、律師等人出庭。

張敦量的委任律師林柏宏，今天在庭上申請勘驗兩段影片，其中一段是宋生在去年6月間前往台中地院出庭時，接受媒體採訪的影片，另外一段則是宋生步出健身房，與朋友有說有笑的影片，主張從影片可證，宋生在接受一定程度治療後，已可獨立行走，無需人攙扶，認為不構成「重傷害」要件，一審認定有違誤，請求從輕量刑。

不過公訴檢察官爭執，宋生步出健身房的影片，來源不明，辯方律師僅提及是由不知名人士所提供，不能當作合法證據。

檢方主張，張敦量等3人，迄今否認犯行，且有兩人交保在外，還在審理期日前數日，才提出宋生前往健身房的影片，但若無刻意跟蹤，怎會知宋生平日行程，認為張的律師所提供的影片，已經嚴重侵害宋生的隱私權，甚至讓宋生置於隨時會遭跟搜、逼迫的恐懼當中，該影片不具證據能力。

合議庭後來未當場勘驗該段健身房影片，僅勘驗宋生出庭時接受媒體採訪的影片，院方也將三段受訪影片，摘錄為文字檔，提到宋生在受訪過程，無需人攙扶等客觀事證。

張敦量則是在審理過程中，數度向法官表示，已深感悔意，但僅承認傷害與強制犯行，不承認有殺人犯意，也在審理最後起立，向宋母致歉「宋媽媽，對不起」，但宋母未正眼看張。

宋母說，張敦量等人，口口聲聲說有悔意，但卻未曾在她或兒子的面前致歉，而且案發迄今，沒有付過一毛錢，現在法院審理，還否認犯行，只承認傷害，甚至拍攝她兒子在外的影片，對她與兒子造成生活上的恐懼，如果這樣都還能獲得輕判，「會變成多大的笑話」，請求法從重量刑。