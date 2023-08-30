男女為治病闖國有林地採草藥 法官從輕發落仍判罰百萬

張姓男子與同居黃姓女子在苗栗縣觀霧森林遊樂區步道周邊的國有林班地採草藥，被警方查獲並起出桑黃、猴板凳、穗花蛇菰等森林副產物，總價值約3000元，將兩人被依違反森林法移送法辦，依法可處1年以上、7年以下有期徒刑，併科100萬元以上、2000萬元以下罰金。

最近一審判決結果，兩人因犯後始終坦承犯行，犯罪情節相對較輕，簡易庭依竊取森林副產物罪，將兩人各處6個月徒刑、併科50萬元罰金，並宣告緩刑2年，全案仍可上訴。

保七總隊第五大隊觀霧小隊在2021年9月20日下午4點多接獲通報，有人在觀霧森林遊樂區步道周邊採草藥，涉嫌違反森林法，員警立即會同林業署新竹分署觀霧分站、大湖警分局觀霧派出所趕往，當場查獲張姓男子及黃姓女子涉案，在他們車上起獲桑黃、猴板凳、穗花蛇菰（俗稱山狗鞭）、伏中花、側耳等森林副產物共7.3公斤，兩人供稱是為了治療黃女心臟病等症狀，因此前往採取藥草食用，全案經移送苗栗地方檢察署偵辦後，檢方向苗栗地方法院聲請簡易判決處刑。

法官審理時，認為2人共同竊取森林副產物之草類、菌類，破壞森林資源，對於國土保安、水土保持、林產經濟等造成負面影響，依竊取森林副產物罪各處6個月徒刑、併科50萬元罰金，但考量2人竊得之森林副產物價值尚非甚鉅且已發還，加上2人始終坦承犯行，且之前未曾因故意犯罪受有期徒刑宣告，決定對方給予自新機會，宣告緩刑2年。