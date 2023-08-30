快訊

無風雨突倒塌…北市中山北路路樹砸死67歲機車騎士 影像曝光

景氣差失業率反變低？專家預言：台灣以後不會有失業問題了

能去業界誰要當代理教師？「理科教師荒」 3大問題待解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男女為治病闖國有林地採草藥 法官從輕發落仍判罰百萬

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

張姓男子與同居黃姓女子在苗栗縣觀霧森林遊樂區步道周邊的國有林班地採草藥，被警方查獲並起出桑黃、猴板凳、穗花蛇菰等森林副產物，總價值約3000元，將兩人被依違反森林法移送法辦，依法可處1年以上、7年以下有期徒刑，併科100萬元以上、2000萬元以下罰金。

最近一審判決結果，兩人因犯後始終坦承犯行，犯罪情節相對較輕，簡易庭依竊取森林副產物罪，將兩人各處6個月徒刑、併科50萬元罰金，並宣告緩刑2年，全案仍可上訴。

保七總隊第五大隊觀霧小隊在2021年9月20日下午4點多接獲通報，有人在觀霧森林遊樂區步道周邊採草藥，涉嫌違反森林法，員警立即會同林業署新竹分署觀霧分站、大湖警分局觀霧派出所趕往，當場查獲張姓男子及黃姓女子涉案，在他們車上起獲桑黃、猴板凳、穗花蛇菰（俗稱山狗鞭）、伏中花、側耳等森林副產物共7.3公斤，兩人供稱是為了治療黃女心臟病等症狀，因此前往採取藥草食用，全案經移送苗栗地方檢察署偵辦後，檢方向苗栗地方法院聲請簡易判決處刑。

法官審理時，認為2人共同竊取森林副產物之草類、菌類，破壞森林資源，對於國土保安、水土保持、林產經濟等造成負面影響，依竊取森林副產物罪各處6個月徒刑、併科50萬元罰金，但考量2人竊得之森林副產物價值尚非甚鉅且已發還，加上2人始終坦承犯行，且之前未曾因故意犯罪受有期徒刑宣告，決定對方給予自新機會，宣告緩刑2年。

張姓男子與黃姓女子在苗栗縣觀霧森林遊樂區步道周邊的國有林班地採草藥，價值僅約3000元，被警方查獲，一審判決面臨百萬元罰金。圖／保七總隊第五大隊提供
張姓男子與黃姓女子在苗栗縣觀霧森林遊樂區步道周邊的國有林班地採草藥，價值僅約3000元，被警方查獲，一審判決面臨百萬元罰金。圖／保七總隊第五大隊提供
張姓男子與黃姓女子在苗栗縣觀霧森林遊樂區步道周邊的國有林班地採草藥，價值僅約3000元，被警方查獲，一審判決面臨百萬元罰金。圖／保七總隊第五大隊提供
張姓男子與黃姓女子在苗栗縣觀霧森林遊樂區步道周邊的國有林班地採草藥，價值僅約3000元，被警方查獲，一審判決面臨百萬元罰金。圖／保七總隊第五大隊提供
張姓男子與黃姓女子在苗栗縣觀霧森林遊樂區步道周邊的國有林班地採草藥，價值僅約3000元，被警方查獲，一審判決面臨百萬元罰金。圖／保七總隊第五大隊提供
張姓男子與黃姓女子在苗栗縣觀霧森林遊樂區步道周邊的國有林班地採草藥，價值僅約3000元，被警方查獲，一審判決面臨百萬元罰金。圖／保七總隊第五大隊提供
張姓男子與黃姓女子在苗栗縣觀霧森林遊樂區步道周邊的國有林班地採草藥，價值僅約3000元，被警方查獲法辦，一審判決兩人面臨百萬元罰金。圖／保七總隊第五大隊提供
張姓男子與黃姓女子在苗栗縣觀霧森林遊樂區步道周邊的國有林班地採草藥，價值僅約3000元，被警方查獲法辦，一審判決兩人面臨百萬元罰金。圖／保七總隊第五大隊提供
張姓男子與黃姓女子在苗栗縣觀霧森林遊樂區步道周邊的國有林班地採草藥，價值僅約3000元，被警方查獲，一審判決面臨百萬元罰金。圖／保七總隊第五大隊提供
張姓男子與黃姓女子在苗栗縣觀霧森林遊樂區步道周邊的國有林班地採草藥，價值僅約3000元，被警方查獲，一審判決面臨百萬元罰金。圖／保七總隊第五大隊提供
張姓男子與黃姓女子在苗栗縣觀霧森林遊樂區步道周邊的國有林班地採草藥，價值僅約3000元，被警方查獲，一審判決面臨百萬元罰金。圖／保七總隊第五大隊提供
張姓男子與黃姓女子在苗栗縣觀霧森林遊樂區步道周邊的國有林班地採草藥，價值僅約3000元，被警方查獲，一審判決面臨百萬元罰金。圖／保七總隊第五大隊提供

森林遊樂區 林業署

延伸閱讀

前桃園議員陳賴素美詐領助理費785萬 一審判2年

剛遞補上的新竹縣議員范振龍買票賄選 二審加重判3年2月無法緩刑

台灣百大必訪步道！宜蘭太平山國家森林遊樂區：見晴懷古步道、檜木原始林步道

工程師獨留3歲女兒在家「爬窗墜樓亡」 賠前妻140萬獲緩刑

相關新聞

台商薛楨純「講幹話」被當共諜 更二審逆轉改判他有罪理由曝光

台商薛楨純被控兩度向調查局新北市調查處賴姓調查官以交換情報為由，協助中國官員刺探法輪功創始人李洪志父女的入出境的資料，一...

女大生板橋等公車遭冷氣砸頭身亡 獲犯罪被害補償180萬

今年7月20日21歲黃姓女大學生在新北市板橋區捷運新埔站前等公車時遭高處墜落冷氣機砸中身亡，法務部與犯罪被害人保護協會協...

男女為治病闖國有林地採草藥 法官從輕發落仍判罰百萬

張姓男子與同居黃姓女子在苗栗縣觀霧森林遊樂區步道周邊的國有林班地採草藥，被警方查獲並起出桑黃、猴板凳、穗花蛇菰等森林副產...

智財案件審理法新制上路 落實營業秘密訴訟保護

智慧財產案件審理法新制今天正式施行，司法院表示，新制上路將使智慧財產訴訟制度更具專業、效能及符合國際潮流；營業秘密保護更...

「全館現場選妃」高雄按摩會館豔名遠播被抄 尋芳客拒捕虧更大

高雄新興區「星都美妍館」標榜館內有上百佳麗，按摩收費平價，每天吸引大批老司機上門，但其中卻暗藏春色，警方去年獲報前往查緝...

騎機車進騎樓收6罰單男氣炸 私人監視器當檢舉證據為何沒違法？

日前北市一名孕婦步行穿越斑馬線時，險遭未禮讓的轎車撞上，但警方卻以該畫面是依北市監視系統自治條例設置的監視器，不能作為違規取締之用因此無法開單，引發社會嘩然；然而，基隆有民眾在騎樓內騎車遭人檢舉開單，檢舉方式竟也是監視器畫面，民眾不服向法院提告要求撤銷罰單，但法官卻認定監視器檢舉有效，為何民眾自行裝設的監視器可以當作檢舉工具，法官點出一項關鍵因素…...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦