智財案件審理法新制上路 落實營業秘密訴訟保護

日前北市一名孕婦步行穿越斑馬線時，險遭未禮讓的轎車撞上，但警方卻以該畫面是依北市監視系統自治條例設置的監視器，不能作為違規取締之用因此無法開單，引發社會嘩然；然而，基隆有民眾在騎樓內騎車遭人檢舉開單，檢舉方式竟也是監視器畫面，民眾不服向法院提告要求撤銷罰單，但法官卻認定監視器檢舉有效，為何民眾自行裝設的監視器可以當作檢舉工具，法官點出一項關鍵因素…...

2023-08-30 11:30