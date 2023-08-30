快訊

景氣差失業率反變低？專家預言：台灣以後不會有失業問題了

能去業界誰要當代理教師？「理科教師荒」 3大問題待解

旅遊不便險遇颱風賠不到？保單條文「這7個字」讓保障大縮水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

智財案件審理法新制上路 落實營業秘密訴訟保護

中央社／ 台北30日電

智慧財產案件審理法新制今天正式施行，司法院表示，新制上路將使智慧財產訴訟制度更具專業、效能及符合國際潮流；營業秘密保護更趨完備，讓「護國群山」安穩發展。

立法院今年1月12日三讀通過「智慧財產案件審理法」修正案，總統2月15日公布，司法院定8月30日正式施行。

司法院行政訴訟及懲戒廳長程怡怡指出，本次修法是智慧財產訴訟制度重要里程碑，新制9大重點包括完備營業秘密訴訟保護、擴大採行強制律師代理、擴大專家參與審判、智慧財產案件集中審理、訴訟紛爭解決一次性（避免裁判歧異）、促進審理效能、增進科技設備審理（司法E化升級）、增訂被害人訴訟參與制度及解決實務爭議。

程怡怡表示，新制落實專業審理，除了於各級法院設立智慧財產專庭（股）、智慧財產及商業法院智慧財產法庭實施民刑分流制度以外，司法院也將持續辦理智慧財產訴訟、國安營業秘密訴訟保護等研習課程，強化法官專業知識。

程怡怡指出，司法院另已完成增（修）訂智慧財產案件審理細則、法院辦理營業秘密案件閱卷及不公開審判辦法、法院辦理營業秘密案件應行注意事項等13部法規命令，以及行政規則的配套子法法制作業，供各法院辦案時遵循。司法院於官網建置「智慧財產案件審理法新制」專區，以利各界隨時掌握資訊，瞭解制度內涵。

今年1月12日三讀通過「智慧財產案件審理法」修正案，總統2月15日公布，司法院定8月30日正式施行。 聯合報系資料照／記者王宏舜攝影
今年1月12日三讀通過「智慧財產案件審理法」修正案，總統2月15日公布，司法院定8月30日正式施行。 聯合報系資料照／記者王宏舜攝影

司法院 財產 國安

延伸閱讀

司法院建置AI寫裁判書系統 酒駕、幫助詐欺案先行

「大貓」性侵偷拍女童畏罪身亡…上網卻找不到判決書 司法院回應了

每年立案破百件！智慧局局長廖承威呼籲企業重視營業秘密保護

國民法官爭議多 司改團體籲終止！

相關新聞

台商薛楨純「講幹話」被當共諜 更二審逆轉改判他有罪理由曝光

台商薛楨純被控兩度向調查局新北市調查處賴姓調查官以交換情報為由，協助中國官員刺探法輪功創始人李洪志父女的入出境的資料，一...

女大生板橋等公車遭冷氣砸頭身亡 獲犯罪被害補償180萬

今年7月20日21歲黃姓女大學生在新北市板橋區捷運新埔站前等公車時遭高處墜落冷氣機砸中身亡，法務部與犯罪被害人保護協會協...

男女為治病闖國有林地採草藥 法官從輕發落仍判罰百萬

張姓男子與同居黃姓女子在苗栗縣觀霧森林遊樂區步道周邊的國有林班地採草藥，被警方查獲並起出桑黃、猴板凳、穗花蛇菰等森林副產...

智財案件審理法新制上路 落實營業秘密訴訟保護

智慧財產案件審理法新制今天正式施行，司法院表示，新制上路將使智慧財產訴訟制度更具專業、效能及符合國際潮流；營業秘密保護更...

「全館現場選妃」高雄按摩會館豔名遠播被抄 尋芳客拒捕虧更大

高雄新興區「星都美妍館」標榜館內有上百佳麗，按摩收費平價，每天吸引大批老司機上門，但其中卻暗藏春色，警方去年獲報前往查緝...

騎機車進騎樓收6罰單男氣炸 私人監視器當檢舉證據為何沒違法？

日前北市一名孕婦步行穿越斑馬線時，險遭未禮讓的轎車撞上，但警方卻以該畫面是依北市監視系統自治條例設置的監視器，不能作為違規取締之用因此無法開單，引發社會嘩然；然而，基隆有民眾在騎樓內騎車遭人檢舉開單，檢舉方式竟也是監視器畫面，民眾不服向法院提告要求撤銷罰單，但法官卻認定監視器檢舉有效，為何民眾自行裝設的監視器可以當作檢舉工具，法官點出一項關鍵因素…...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦