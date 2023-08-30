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新竹行人走斑馬線被撞右腿喪能、左眼近瞎 無照機車女下場出爐

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

又是行人地獄！呂姓女子去年6月無照騎車行經新竹縣湖口鄉一處路口，竟貿然以時速55公里速度超速左轉駛過行人穿越道，欲進入一處路口，卻不慎撞上正在過馬路的許姓行人，造成許重傷，雖送醫治療，右腿仍喪失運動功能，左眼視力僅剩0.025，左臉不對稱且麻木；新竹地院審理終結，依無駕駛執照騎車犯過失傷害致人重傷罪將呂判刑10月。

判決書指出，呂女無普通重型機車駕駛執照，去年6月晚間騎車沿新竹縣湖口鄉新生路由南向北方向行駛，行經新生路與工業二路交岔路口欲左轉工業二路時，貿然以時速55公里速度，超速左轉駛過行人穿越道而進入工業二路，當時許姓行人正沿工業二路上行人穿越道內側4公尺處，由南向北穿越馬路，呂煞車不及衝撞許。

許姓行人遭撞擊後當場倒地，造成右側外踝粉碎性骨折併踝關節脫臼、頭部外傷併蜘蛛膜下腔出血及硬腦膜下腔出血、下唇開放性撕裂傷2公分等傷害，經治療後，右腿喪失運動功能，左眼矯正視力僅餘0.025，左臉外型不對稱且麻木，已達嚴重減損一肢、一眼機能的重傷害程度。　　　

法官認，呂女無駕照仍騎機車上路，本應遵守行車相關規定，且案發當時不論路況、視距均屬良好，卻超速行駛、未注意車前狀況、未減速慢行暫停禮讓行人先行，因而肇事，使許姓行人重傷，這件車禍事故對許的身心狀況影響確屬重大，考量呂坦承犯行，但尚未與對方和解，審酌依無駕駛執照騎車犯過失傷害致人重傷罪將呂判刑10月。

呂姓女子無照騎車撞上許姓行人，造成許重傷，雖送醫治療，右腿仍喪失運動功能，左眼視力僅剩0.025，左臉不對稱且麻木，遭法院依無駕駛執照騎車犯過失傷害致人重傷罪將呂判刑10月。示意圖／報系資料照
呂姓女子無照騎車撞上許姓行人，造成許重傷，雖送醫治療，右腿仍喪失運動功能，左眼視力僅剩0.025，左臉不對稱且麻木，遭法院依無駕駛執照騎車犯過失傷害致人重傷罪將呂判刑10月。示意圖／報系資料照

新竹 行人地獄 駕照 車禍

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